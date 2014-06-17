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Дальневосточники плевать хотели на страхование своего жилья
Договоры страхования имущества имеют лишь 6% жителей Дальнего Востока, подсчитал Центр аналитических исследований и рыночного прогнозирования СОГАЗа. Средний размер убытка по страхованию имущества граждан в регионе составляет 58 тыс. рублей - или полторы средних месячных зарплаты жителя ДФО (37 тыс. рублей).
Уровень охвата страхованием имущества граждан на Дальнем Востоке соответствует аналогичному среднероссийскому показателю. По оценкам аналитиков СОГАЗа, самый высокий в ДФО уровень проникновения имущественного страхования в Хабаровском крае, где защитой обеспечено 8,9% домовладений, а также в Республике Саха (Якутия) - 8,5%. В Амурской области и Приморском крае застраховано по 7,1% домовладений, в Камчатском крае - 7,0%, в Магаданской области - 6,9%, в Сахалинской области - 5,3%, в Еврейской автономной области - 4,4%. В Чукотском автономном округе застраховано лишь 0,5% домовладений.
По итогам 2013 года объем рынка страхования имущества физических лиц Дальневосточного ФО составил 575,2 млн рублей, что превышает объем сборов за 2012 год на 22%. По прогнозам экспертов, в 2014 году динамика данного сегмента снизится, темпы прироста ожидаются на уровне 12,5%.
Территориальный директор СОГАЗа по ДФО Сергей МЕЗЕНИН:
- Уже второй год подряд наш регион страдает от природных чрезвычайных ситуаций. Весной-летом 2014 года на Дальнем Востоке, особенно в Приморском, Хабаровском краях и в Амурской области, образовалась сложная пожарная обстановка. Так, с начала пожароопасного периода в ДФО возникло около 1,7 тыс. лесных пожаров на площади более 429 тыс. га (за аналогичный период 2013 года - 641 пожар на 140,7 тыс. га). В Амурской области фиксировались случаи, когда огонь вплотную подходил к жилым поселениям.
Кроме того, в регионе еще не полностью ликвидирован ущерб от прошлогоднего наводнения. Убытки от паводка 2013 года оцениваются в 40 млрд рублей, из которых около 15 млрд пришлось на затраты по восстановлению жилья. При всем при этом, как ни странно, многие россияне считают, что значительная часть территории страны не подвержена глобальным природным катастрофам, и это считается одной из причин низкого распространения страхования имущества.
Среди других причин называют, в частности, убежденность россиян в дороговизне продуктов по страхованию имущества, но и это неверное представление. Средняя цена страхового полиса составляет около 0,5% от стоимости принимаемого на страхование имущества. Процедура заключения договора страхования также не представляет сложности, особенно с распространением так называемых «коробочных» страховых продуктов. Так, в СОГАЗе действует программа «Простое решение», которая позволяет в максимально упрощенном порядке, без осмотра, описей и документов на собственность застраховать свою квартиру или загородный дом по актуальному набору рисков, при стоимости полиса от 1 тыс. руб. в год.
Между тем правоведы проведут глубокую экспертизу существующих предложений по введению обязательного страхования жилья. На днях правительственные инициативы оценят в рамках Школы молодого ученого, которая открывается в Москве. Среди участников не только молодые правоведы, но и высокопоставленные юристы, в том числе руководители ведомств, так что разговор пойдет на очень серьезном уровне.
Сейчас в правительстве обсуждается несколько проектов, призванных так или иначе защитить жилье человека от чрезвычайных происшествий. Пожар, наводнение, ураган, землетрясение и тому подобные бедствия то и дело оставляют массу народа без крыши над головой. Конечно, пока лично над кем-то не грянуло, всегда кажется, что все беды мира обрушиваются исключительно на посторонних. Но тем страшнее потом разочарование, ведь никогда не знаешь, где и когда грянет гром. Может, вместо наивной веры в лучшее будет лучше подстраховаться?
Разговоры о введении обязательного страхования жилья активно шли еще десять лет назад. Однако тогда ничего не вышло. Многие противники идеи подозревают в ней всего лишь попытку скрытого повышения тарифов для дополнительного заработка страховщиков.
Разговоры стихли до прошлого года, когда на Дальнем Востоке случилось небывалое наводнение. После того как тысячи людей остались без крова, на правительственном уровне было дано поручение разработать систему страхования жилья. Причем изначально речь шла именно об обязательном страховании, своего рода ОСАГО для квартир. Однако сейчас побеждает мягкий вариант: стимулировать добровольную страховку.
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