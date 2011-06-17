Сабантуй 2011: Батыром может стать и русский, и таджик, и китаец. В награду – живой баран

В субботу, 25 июня, в 11.00 на стадионе "Юбилейный" села Вольно-Надеждинское татаро-башкирская община Приморья "Туган иль" ("Родина") проводит свой ежегодный национальный "праздник плуга", знаменующий завершение посевных работ.

В его культурной и спортивной программах - множество всевозможных творческих номеров и состязаний (женщинам предлагается и конкурс национальных блюд собственного приготовления), главным из которых является национальная борьба на полотенцах (крящь), победитель которой - батыр - награждается живым бараном.

Как сообщает Оргкомитет "Сабантуя-2011", "нынче Сабантуй в крае - 19-й. Уже с первого года своего зарождения праздник этот интернациональный, и мы приглашаем на него сограждан всех национальностей, проживающих в Приморье. Добро пожаловать и теперь!"

В мае в Приморье побывали президент Татарстана Рустам Минниханов и депутат Госсовета республики председатель исполкома Всемирного Конгресса татар Ринат Закиров, встречавшиеся с губернатором Сергеем Дарькиным и другими руководителями края. Община "Туган иль" предлагает 20-й "Сабантуй-2012" в Приморье сделать федеральным. Согласие данных руководителей на поддержку ее инициативы достигнуто.

Оргкомитет "Сабантуя-2011".