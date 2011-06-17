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Юные приморцы отправляются в лагеря
В 2011 году в загородных лагерях сможет отдохнуть примерно половина всех школьников края: по сравнению с прошлым в этом году несколько увеличено количество мест, способных принять детей.
Как полагают в департаменте, места есть примерно для 60% всех учащихся. Однако это не означает, что все места будут заполнены, ведь для этого нужны желание ребенка и материальные возможности родителей.
В прошлом году в лагерях, санаториях, специализированных базах отдыха, пришкольных лагерях отдохнули 121 850 школьников края. По словам начальника отдела департамента науки и образования администрации края Ивана ГРИШАНА, в Приморье 300 600 учащихся средних школ, значит, остальные отдыхали у бабушек, на дачах, с родителями и т.д.
Всего на организацию детского отдыха и оздоровления в краевом бюджете предусмотрено почти 195 миллионов рублей. Бесплатные путевки есть только для 14 тысяч детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: воспитанников детских домов, растущих в неблагополучных семьях и в семьях с очень низким совокупным доходом. Зато родители тех, кто приобретает путевки за полную стоимость, могут получить компенсации за счет средств бюджета Приморья.
В прошлом году к такой возможности прибегли 3 525 человек, практика компенсаций будет продолжена и летом 2011 года. Средний размер компенсации 8 тысяч рублей. Смены в лагерях не долгие – от 12 до 16-20 дней. Стоимость пребывания в загородных стационарных оздоровительных лагерях и профильных лагерях 607 рублей в сутки, в санаторных лагерях круглосуточного действия 809 рублей.
Летние лагеря, как правило, состоят из одноэтажных щитовых домов. Однако есть и стационарные с кирпичными корпусами, например, лагерь «Юнга», некогда принадлежавший Дальневосточному пароходству. О строительстве новых летних лагерей в крае не слышно, да и появление оных было бы странным при продолжающемся оттоке населения из региона. Но появились новые формы организации отдыха детей. Можно, например, отдыхая, научиться водить парусное судно, танцевать, попытаться воспитать в себе лидерские качества. Есть военно-патриотические лагеря и спортивные.
Так, в Артеме начал работу профильный археологический лагерь, в котором юные археологи планируют провести раскопки в районе территориального управления Артемовский. Как и прежде, для ребят, увлеченных спортивным ориентированием, будет действовать спортивно-туристический передвижной лагерь на базе Центра творческого развития и гуманитарного образования.
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