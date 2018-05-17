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1000 участников зарегистрировались на Дальневосточный МедиаСаммит-2018 во Владивостоке
Мероприятие пройдет 6-8 июня в кампусе Дальневосточного федерального университета
Первые 1000 участников зарегистрировались на Дальневосточный МедиаСаммит-2018, который состоится 6-8 июня в кампусе ДВФУ. В этом году традиционный форум существенно расширил формат - на площадке университета пройдёт сразу три больших мероприятия — МедиаСаммит, фестиваль "Литература тихоокеанской России" и форум молодых журналистов и блогеров, сообщает ИА PrimaMedia.
Программа МедиаСаммита-2018 разделена на несколько направлений, каждое из которых подходит определенной целевой группе. Это секции для печатных и интернет СМИ, секция телевизионной и радиожурналистики, секция для сотрудников пресс-служб. В день открытия, 6-го июня, на площадке форума пройдёт пленарная дискуссия, секции с участием представителей органов власти, откроется форум молодых журналистов и блогеров. Организаторы подготовили для участников более 70-ти секций, включающих дискуссии, мастер-классы, интерактивные игры и круглые столы.
Любой желающий может бесплатно посетить мероприятие, достаточно зарегистрироваться на сайте медиасаммит.рус.
В этом году организаторы сделали акцент не только на медиа-сфере, но и подготовили мощный бизнес-блок. Участников ждет умный digital-маркетинг от Школы креативного мышления ИКРА, мастер-классы от космических гигантов HH.ru, Yota, Сбербанк, кейсы по открытию ресторанного бизнеса. Кроме этого, программу МедиаСаммита-2018 дополнят секции по автоматизации бизнес-процессов компании, поиску инвестиций и внедрению ИТ-технологий. Выбрать вариант участия и приобрести платный билет также можно на официальном сайте мероприятия.
Во второй день мероприятия, 7 июня, состоится торжественное открытие литературного фестиваля. Вместе с известными писателями, критиками, издателями, культурологами гости фестиваля смогут окунуться в атмосферу творчества, узнать много нового о современной словесности и литературном процессе в России. Для гостей из других регионов и стран АТР запланированы пресс-туры, которые будут включать в себя объекты промышленной инфраструктуры, посещение культурных учреждений и достопримечательностей Дальнего Востока. Обновлённый вариант программы будет доступен уже в начале следующей недели на официальном сайте мероприятия медиасаммит.рус.
Пятый Дальневосточный МедиаСаммит пройдет 6-8 июня в кампусе ДВФУ на острове Русском. Форум расширит горизонты и международную составляющую за счет активного привлечения экспертов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, что сделает его глобальной коммуникационной площадкой. Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2018 выступают Приморское отделение Союза журналистов России, Администрация Приморского края, Союз журналистов России, мероприятие проходит под эгидой министерства по развитию Дальнего Востока.
Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер Дальневосточного МедиаСаммита—2018 во Владивостоке.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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