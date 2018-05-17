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Студентам Приморья предлагают пройти стажировку в краевой Администрации

17 Мая 2018, 14:09 | Приморье

С такой инициативой выступил глава края Андрей Тарасенко. 

Как рассказали в департаменте по делам молодежи, в этом году стажировка студентов в органах исполнительной власти пройдет с 11 июня по 11 сентября 2018 года.

«Глава региона на встречах со студентами уже пригласил их на практику в департаменты Администрации. Сегодня более 20 ведомств готовы принять стажеров и обучить их», – сказали специалисты.

Отбор на стажировку пройдет в два этапа: конкурс портфолио и тестирование. Участником может стать любой гражданин России в возрасте от 18 до 30 лет включительно, обучающийся в вузе не ниже третьего курса бакалавриата или специалитета.

Для участия в конкурсе необходимо до 18.00 25 мая предоставить в департамент по делам молодежи Приморского края следующие документы: анкету, копию документа, удостоверяющего личность, согласие на обработку персональных данных, справку из организации высшего образования об обучении и (или) копию документа о профессиональном образовании, копии отзывов, характеристик, рекомендаций, грамот, благодарственных писем и других документов, свидетельствующих об успехах и достижениях в учебной, научной, общественной и творческих сферах деятельности (при наличии).

Документы можно подать лично либо направить по почте, либо отправить на электронную почту Sedunova_ev@primorsky (с пометкой «Стажировка»).

В этом году по поручению врио Губернатора практику в муниципалитетах проходят будущие педагоги. В начале июня в города и районы края поедут студенты Тихоокеанского государственного медицинского университета.

Во время встречи со студентами ДВФУ врио Губернатора подчеркнул, что у молодых специалистов гораздо больше перспектив в родном Приморье, чем в центральной России, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«Регион развивается: мы привлекаем бизнес, строим новые предприятия, создаём новые рабочие места. От каждого из вас зависит будущее нашего края. Каждый молодой специалист сможет найти отрасль для самореализации», – отметил Андрей Тарасенко.

По словам Президента Владимира Путина, с повышением инвестиционной привлекательности Дальнего Востока растет и потребность в квалифицированных кадрах.

«Важно, чтобы кадровая база для будущих производств сформировалась именно здесь, на Дальнем Востоке», – подчеркнул Президент России.

По мнению главы государства, для этого в первую очередь необходима эффективная молодежная политика, учитывающая текущие и перспективные задачи.

 

Фото http://www.primorsky.ru/

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: тарасенко  студент  Владиовсток  стажировка  практика  приморский край  администрация 



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