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Студентам Приморья предлагают пройти стажировку в краевой Администрации
С такой инициативой выступил глава края Андрей Тарасенко.
Как рассказали в департаменте по делам молодежи, в этом году стажировка студентов в органах исполнительной власти пройдет с 11 июня по 11 сентября 2018 года.
«Глава региона на встречах со студентами уже пригласил их на практику в департаменты Администрации. Сегодня более 20 ведомств готовы принять стажеров и обучить их», – сказали специалисты.
Отбор на стажировку пройдет в два этапа: конкурс портфолио и тестирование. Участником может стать любой гражданин России в возрасте от 18 до 30 лет включительно, обучающийся в вузе не ниже третьего курса бакалавриата или специалитета.
Для участия в конкурсе необходимо до 18.00 25 мая предоставить в департамент по делам молодежи Приморского края следующие документы: анкету, копию документа, удостоверяющего личность, согласие на обработку персональных данных, справку из организации высшего образования об обучении и (или) копию документа о профессиональном образовании, копии отзывов, характеристик, рекомендаций, грамот, благодарственных писем и других документов, свидетельствующих об успехах и достижениях в учебной, научной, общественной и творческих сферах деятельности (при наличии).
Документы можно подать лично либо направить по почте, либо отправить на электронную почту Sedunova_ev@primorsky (с пометкой «Стажировка»).
В этом году по поручению врио Губернатора практику в муниципалитетах проходят будущие педагоги. В начале июня в города и районы края поедут студенты Тихоокеанского государственного медицинского университета.
Во время встречи со студентами ДВФУ врио Губернатора подчеркнул, что у молодых специалистов гораздо больше перспектив в родном Приморье, чем в центральной России, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
«Регион развивается: мы привлекаем бизнес, строим новые предприятия, создаём новые рабочие места. От каждого из вас зависит будущее нашего края. Каждый молодой специалист сможет найти отрасль для самореализации», – отметил Андрей Тарасенко.
По словам Президента Владимира Путина, с повышением инвестиционной привлекательности Дальнего Востока растет и потребность в квалифицированных кадрах.
«Важно, чтобы кадровая база для будущих производств сформировалась именно здесь, на Дальнем Востоке», – подчеркнул Президент России.
По мнению главы государства, для этого в первую очередь необходима эффективная молодежная политика, учитывающая текущие и перспективные задачи.
Фото http://www.primorsky.ru/
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