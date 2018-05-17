Клевое место

Любительская рыбалка на Дальнем Востоке превращается в весьма доходный бизнес

Рыбалка является одним из массовых увлечений дальневосточников. Конечно, ей больше интересуются мужчины, но и представительниц слабого пола можно все чаще встретить с удочкой в самых заповедных местах нашего необъятного региона.

Потому что рыбалка - это не только «охота» на рыбу, но и возможность единения с природой, любования ее неповторимой красотой, наполнения души гармонией, которая потом помогает тянуть лямку обыденной жизни.

Свои походы на рыбалки я помню очень хорошо. Первые уловы на реке Суйфун в Приморье, когда еще мальцом на приманку из теста ловил усатых пескарей и небольших сазанчиков. Мама гордилась удачливым рыбаком, жаря вкуснючую рыбу на чугунной скоровородке. Постарше, я бродил с дружками по чистым речкам Хасанского района, выглядывая в заводях притаившуюся симу. Добыв по штуке на брата, мы счастливые возвращались домой. Сима остается для меня и по сей день самой вкусной из «красных» рыб - наверно, напоминая вкус детства.

Фестивальные породы рыб

Хотя, скорее всего, со мной не согласится мой закадычный друг, поэт и писатель Валерий ДАВЫДОВ, который управляет страничкой камчатского сайта «Сохраним лососей вместе» в Facebook.

Он вырос на Камчатке, и когда я много лет назад прилетел на полуостров, он угостил меня отменным кижучем. Для него кижуч - вкус детства. А сейчас Валерий вместе с неравнодушными людьми борется за то, чтобы браконьеры «не выкосили» запрещенными орудиями лова нерестилища этой царской рыбы. Для того, чтобы привлечь внимание к проблеме и пропагандировать «здоровые» рыболовные традиции, на Камчатке проводится фестиваль «Сохраним лососей вместе» и чемпионат Камчатки по рыболовному спорту, участники которого ловят кижуча с берега реки Большой удочкой со спиннингом. На него приезжают любители-рыболовы не только со всей Камчатки - со всей России. Они соревнуется в мастерстве ловли рыбы, а затем варят уху по традиционным рецептам камчадалов. Фестиваль традиционно проходит в сентябре, а это золотое время для Камчатки, и кто хоть раз побывал на нем, стремится туда снова и снова.

Рыбных фестивалей на Дальнем Востоке, учащих беречь родную природу, получать радость от общения с ней, а не варварски уничтожать богатства, не так уж много, но они есть. На Сахалине в марте проводят конкурс по зимней любительской рыбалке под названием «Сахалинский лед». Фестиваль этот, как и камчатский, довольно молодой. В этом году его будут организовывать в седьмой раз. Традиционным местом соревнований выбрана река Найба в Долинском районе. Состязания проходят в двух номинациях - командном турнире и индивидуальном «рыбацком биатлоне». На него заявились 40 команд.

Одним из самых известных на Дальнем Востоке является международный фестиваль-конкурс «Серебряная корюшка» в поселке Де-Кастри, который расположен на побережье Татарского пролива в Хабаровском крае. Наверно, не случайно праздник организовали именно здесь. У поселочка хорошая история. Де-Кастри был назван по бывшему названию залива Чихачева, на котором он стоит. Залив был открыт Лаперузом в 1787 году и назван в честь спонсора экспедиции - морского министра, маркиза Де-Кастри. По пути на остров Сахалин здесь останавливался русский писатель Чехов. Так что, есть откуда браться доброму и вечному.

Фестиваль проводится в конце февраля - начале марта. Международным его назвали не для красного словца. Регулярно в нем принимают участие команды рыбаков из Китая. В это время сюда приезжают тысячи любителей подледного лова из Приамурья и Якутии, которые разбиты на десятки команд. У местных жителей снимается все свободное жилье, а на льду не протолкнуться. И везде царит приподнятое настроение, рыбаки полны вдохновения и надежды на богатый улов. Они соревнуются в количестве выловленных рыбешек и пробуренных лунок, участвуют в спортивных играх, устраиваемых тут же, на льду, выбирают «мистера» и «мисс» «Золотая корюшка», демонстрируют свои кулинарные способности.

Корюшка, или, как ее называют здесь, малоротка, вкусна в любом виде. Мне, к примеру, по душе жаренная на сливочном масле. Это по-настоящему королевское блюдо. А сушеная корюшка вообще является брендом Дальнего Востока.

Богато рыбой и Приморье. В водах того же Японского моря водятся около тысячи видов рыб, более двухсот из которых съедобны. Рыба вдоль побережья Приморья есть практически везде. В реки заходит лосось. На реке Раздольная и в озере Ханка ловится отличная речная рыба. Нужны только желание, сноровка и необходимые снасти, и без улова вы не останетесь в любое время года.

Рыбаки ловили рыбу, а поймали прибыль

Труднодоступность горной рыбалки в Хабаровском крае породила здесь целую отрасль туристического бизнеса - организацию рыболовных туров. Эта сфера, пожалуй, так активно не развита ни в одной другой территории Дальнего Востока. Мониторя Интернет, я нашел в регионе порядка пяти-шести серьезных фирм, которые профессионально занимаются организацией этого вида отдыха. Говоря «профессионально», я имею в виду проработанность маршрутов, наличие необходимого снаряжения и оборудования, подготовленных гидов, заботу о безопасности клиентов. Создаются такие компании, как правило, людьми увлеченными, которые все испытали на себе и хотят поделиться испытанной радостью с другими. В их числе такие известные хабаровские путешественники, как Игорь ОЛЬХОВСКИЙ, Игорь ТКАЧЕНКО, Бахт МАВЛАНОВ.

«Хабаровский край - это настоящий Клондайк для рыболовов. Более 55 тысяч озер и более 120 тысяч рек, в которых обитает множество самых разных красивых и сильных рыб, привлекают к себе самых увлеченных рыболовов. Здесь, как нигде, можно забыть о городской суете, насладиться общением с чистой дикой природой и побороться силами с рыбами своей мечты», - написал Игорь Ткаченко в статье о рыболовстве в «затеряном мире Охотоморья», опубликованной на сайте его компании. Игорь Ольховский издал замечательный фотоальбом о природе и животном мире Уссурийской тайги и Шантарских островов. Бахт Мавланов облазил практически каждый заповедный уголок Приамурья.

Кроме довольно крупных компаний, свои услуги в этом бизнесе предлагают десятки таежных баз, построенных энтузиастами изначально для себя, а затем используемых для зарабатывания лишней копейки. На этих базах - полный комплект удобств: оборудованные спальни, бани, столовые. Можно по утрам ловить рыбу в горной реке, а вечером по спутниковому телевидению смотреть матч английской Премьер-лиги. С доставкой тоже проблем нет, все зависит от толщины кошелька: привезут в заповедное место вертолетом, джипом, катером.

В компании с медведями

Довольно экстремальные рыболовные туры предлагают туристические фирмы на Сахалине. Для рыболов-любителей на выбор - поездки в прибрежные бухты, на горные реки острова, впадающие в океан, рыбалка на озере Буссе. Рыбаки здесь могут выловить практически все виды лосося, самых популярных обитателей горных рек и традиционную морскую рыбу: корюшку, навагу, камбалу, палтуса, окуня и других рыб, любимых дальневосточниками. Организацией рыболовных туров на острове занято порядка четырех серьезных компаний. Но у сахалинской рыбалки есть своя фишка - она носит экстремальный характер. Потому как кроме рыбаков-человеков здесь полно рыболовов-медведей.

Как правило, они не проявляют агрессии, так как из-за обилия рыбы сыты и спокойны, но, как говорится, береженого бог бережет, и в условиях такого соседства нужно соблюдать особые правила.

Близким рыболовным соседством с медведями похожа на Сахалин и Камчатка. Правда, здесь медведи крупнее, и нужно быть еще осторожнее. Из-за удаленности от российских городов и географической близости северо-американского континента, на рыбалку и охоту сюда любят приезжать богачи из США и Канады. Местные «фирмачи» с удовольствием организуют для них туры в самые заповедные уголки «Земли Санникова», где рыбы и зверя - в изобилии. Я поинтересовался стоимостью таких туров и порадовался, что есть хоть какая-то управа на «ненасытных капиталистов». С учетом заброски на вертолетах, услуг ВИП-баз и квалифицированных гидов-егерей, тур для них стоит от $2000 в сутки.

Впрочем, и все большее количество не бедных россиян также любят прилетать на Камчатку отдохнуть. Недельная поездка для группы из 10-12 человек обходится в 400 тысяч рублей на одного. Но предложение, как уверили меня местные егеря, того стоит. Я не удержался и списал с сайта одной из туристических компаний описание рыболовного тура № 007: «Река Жупанова - максимум трофеев, комфортная база! Долина Гейзеров и морская прогулка по Тихому океану (июль - сентябрь). Это - единственная река полуострова, полностью отданная для спортивной рыбалки и ВИП-отдыха. Нередки медведи - ведь это очень дикое место. Недосягаемая для браконьеров - доставка на реку только вертолетом. Лососи живут здесь совершенно свободно! Рыбалка по принципу: «закинул - поймал». В диком лесу - гостиницы с горячим душем. Водометные американские лодки. Качественные гиды!». Добавить к сказанному просто нечего. Такая вот она - Камчатка!

В Якутии организованных туров немного, но здесь вам предложат рыбалку на Лене и ее притоках на комфортабельном теплоходе, который ходит практически до места ее впадения в Северный ледовитый океан. Кроме уже знакомых по Хабаровскому краю видов рыб, здесь добавляется рыбалка на сугубо северных обитателей - чира и сига. В Амурской области главная рыбалка разворачивается на Зейском и Бурейском водохранилищах, здесь главный улов - щука. Прошлой осенью я побывал на туристической базе, построенной Русланом СУСЛОВЫМ на дальнем берегу Бурейского «моря» и остался без ума от этого визита. 40 минут поездки на быстроходном катере по водохранилищу, и ты словно в другом мире. На небольшом живописном полуострове выстроена целая туристическая деревня: несколько теплых домиков, русская баня, открытый бассейн, в лесу - брусника и грибы, а возле берега в уютной бухте - понтон, с которого на закидушку попадались просто замечательные экземпляры речного хищника - щуки.

Что и говорить, красивейшие у нас на Дальнем Востоке места, богатые рыбой, с чистым воздухом и водой. Сколько замечательных людей встречаешь в поездках по заповедным уголкам, сколько необыкновенных историй слышишь, и сколько еще всего неизведанного! А меня спрашивают, почему я отсюда не уехал…

КСТАТИ

Навага и камбала подешевели

Специалисты краевого департамента лицензирования и торговли отмечают, что во Владивостоке наблюдается снижение цен на «народную» рыбу. Приморцы могут приобрести килограмм наваги за 50 рублей.

«На рыбном рынке (улица Русская, 16) навага продается по 50 рублей за килограмм, минтай здесь стоит 60 рублей. В супермаркете «Три кота» можно приобрести камбалу от 76 рублей. Самая дешевая горбуша по-прежнему в супермаркете «Реми» - 170 рублей за килограмм», - сообщили в ведомстве. «Наценка в магазинах составляет до 30%. Это очень много при рентабельности хозяйств 5-7%. Будем бороться с этим, проводить больше ярмарок, давать возможность приобрести продукцию напрямую от производителя», - подчеркнул в одном из интервью врио губернатора Андрей ТАРАСЕНКО.

На фото: Рыбалка никого не оставляет равнодушным…

Фото из архива.