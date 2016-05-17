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Владивосток как центр ночной жизни Дальнего Востока
И оно полностью отвечает краевой госпрограмме «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2017 гг.» как в части подпрограммы «Повышение качества туристских услуг», так и в части «Продвижение туристского продукта Приморского края на российском и мировом туристских рынках».
Столица Приморья насчитывает около 30 заведений, позиционирующих себя как ночные клубы, в т. ч. те, которые считаются старейшими не только на Дальнем Востоке, но и во всей России. «Во Владивостоке уже давно работает несколько заведений, которые не просто ассоциируются с городом, но стали его визитной карточкой. Они не требуют дополнительной рекламы, и местные жители обязательно посоветуют посетить их приезжим», - рассказала Карина ШЕВЕЛЕВА, экс-директор по административной работе развлекательного комплекса SanReMo Show Club.
К таким заведениям относится Music Bar «Мумий Тролль», созданный компанией VVO Project и группой «Мумий Тролль» во Владивостоке в 2011 году. Он стал центром музыкальной культуры и клубной жизни города и одной из основных площадок международного музыкального фестиваля V-Rox. Его упех пока не смог повторить ни один клуб Владивостока.
По мнению Матвея КРАВЧЕНКО, арт-директора клуба BSB, Владивосток может предложить любителю клубной жизни множество заведений самого разного формата, где можно не только потанцевать, но и познакомиться с творчеством местных исполнителей. «Именно благодаря наличию тематических клубов Владивосток выглядит наиболее интересным городом на всем Дальнем Востоке, - уверен он. - К нам все чаще приезжают иностранцы, которым интересна ночная жизнь. Причем не только жители стран АТР, но и европейцы и американцы. К сожалению, пока это носит стихийный характер. Ни один клуб Владивостока не включен в туристическую программу, и ни одна турфирма не развивает подобный туристический продукт (хотя с учетом современных реалий он мог бы быть интересен многим приезжим). Думаю, клубам надо активно идти на сотрудничество с туркомпаниями и влиять на развитие такого перспективного предложения».
Впрочем, по словам экспертов, несколько тематических клубов и знаковых мест пока не создали климата для развития ночной жизни Владивостока. «К нам не едут специально для того, чтобы окунуться в ночную жизнь, - Приморье по-прежнему интересно климатом и историческими местами. А клубная жизнь выступает скорее как сопутствующий элемент, - отметила Шевелева. - Хотя, бесспорно, на краевом уровне Владивосток становится центром клубной жизни. Происходит обмен гостями и с Хабаровском, где клубная культура находится примерно на том же уровне. В этом процессе существует своя сезонность. Например, наплыв неместных гостей увеличивается в новогодние праздники и в бархатный сезон».
Но Олег ПОМОГОВ, владелец ночного клуба Zabriskie Point, уверен, что Владивосток мог бы стать магнитом для любителей ночных клубов, для этого необходимо создать легендарное заведение. «Но возникает вопрос: нужна ли эта легенда городу? Для того, чтобы сформировать подобный бренд, владельцу клуба в одиночку не справиться - необходимо постоянно поддерживать этот имидж в информационном поле, не обойтись и без поддержки властей, - считает Помогов. - В данный же момент такой задачи ни перед чиновниками, ни перед представителями индустрии не стоит: в бизнес пришли люди, которые хотят только зарабатывать деньги и не думают о том, что культуру ночной жизни надо развивать. Многие владельцы ориентируются на невзыскательные требования широкой аудитории. В таких условиях о культурном развитии индустрии развлечений не может быть и речи».
Да и экономические реалии пока не создают условий для развития индустрии развлечений. «В данный момент мы наблюдаем спад в этой сфере, который связан с определенными экономическими условиями в стране в целом и во Владивостоке в частности. Если общепит пока еще хорошо держится, то, к сожалению, от масштабных празднований в клубах люди отказываются. Поэтому в индустрии тяжелые времена, которые, как мы надеемся, продлятся недолго. Пока же открытие новых заведений является крайне затратным, и срок возврата инвестиций сильно вырастает, что делает клубный бизнес более рискованным», - резюмирует Шевелева.
И все же клубная жизнь приморской столицы постепенно становится одним из инструментов привлечения туристов, приезжающих в край из соседних субъектов региона. И малый бизнес из смежной с туристической сферы развлечений это учитывает. Перерастет ли точечный интерес в серьезный центр притяжения, покажет время.
Татьяна Сушенцова.
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