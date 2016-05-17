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Завершилось голосование за социальные акции в рамках "Зеленого марафона"
Подведены итоги голосования за социальные акции, которые пройдут под эгидой «Зеленого марафона 2016» более чем в 40 городах России. Посетители сайта www.sberbank-marathon.ru выбрали актуальные инициативы, которые до 4 июня 2016 года – старта «Зеленого марафона» – будут реализованы в городах проекта.
Так, в одном из хабаровских городских парков в этом году появится стела «Я люблю Хабаровск»: подобного рода арт-объекты установлены во многих крупных городах России как символическое признание в любви родному городу. В Комсомольске-на-Амуре будет проведен городской субботник. В городском парке Биробиджана сотрудники Сбербанка вместе с клиентами высадят аллею деревьев. Жителям Благовещенска банк поможет украсить развлекательный парк, установив там яркие скамейки. Скамейки отличаются необычным оформлением – они выполнены в стилистике, которую город выбрал в преддверии юбилея. Во Владивостоке преобразится прежде безликая подпорная стена. Ее украсит яркое художественное граффити, которое будет радовать жителей города и напоминать о большом спортивном празднике.
Участники «Зеленого марафона» начали традицию благоустройства городской среды в прошлом году. В частности, они уже установили парковки для велосипедов в ярославском парке «Стрелка», построили воркаут-площадку на центральной набережной в Хабаровске, очистили и благоустроили городской пляж во Владивостоке, организовали игровую площадку для детей с ограничениями по здоровью в Красноярске.
Ежегодный национальный проект «Зеленый марафон», организатором которого является Сбербанк, пройдет 4 июня 2016 года. В каждом из городов проекта будут реализованы инициативы, направленные на улучшение городской среды. Финалом «Зеленого марафона» станет традиционный забег на дистанцию 4,2 км, в котором могут принимать участие люди всех возрастов независимо от уровня физической подготовки.
В этом году «Зеленый марафон» будет проходить в пятый раз. За предыдущие годы участниками «Зеленого марафона» стали более 400 тыс. человек. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты и дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему», присуждаемой Оргкомитетом «Сочи 2014» за вклад в устойчивое развитие страны.
Регистрация участников продлится по 29 мая включительно на сайте мероприятия: www.sberbank-marathon.ru.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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