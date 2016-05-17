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Приморье встречает пожары во всеоружии
В крае в боевой готовности находятся более 2,4 тысячи человек и свыше 1,1 тысячи единиц спецтехники
Ситуация с пожарами на Дальнем Востоке России сегодня более чем тревожна. Горят тысячи гектаров леса. На прошедшей неделе президент РФ Владимир ПУТИН даже провел специальное совещание в формате видеоконференции по борьбе с лесными пожарами в ряде российских регионов, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
На конференции констатировалось, что особо тяжелая ситуация с пожарами складывается Амурской области, Забайкальском крае и Бурятии. Приморского края в этом тревожном списке, по счастью, нет, хотя и здесь с пожарами готовы бороться в любой момент. Этому помогает принятая в крае программа «Охрана окружающей среды Приморского края на 2013-2017 годы».
Текущая весна оказалась в крае достаточно дождливой, что снизило риски возникновения крупных лесных пожаров. Тем не менее в течение прошедшего апреля и половины мая периодически сообщалось о ликвидации пожаров в разных районах Приморья. Вот и на момент подготовки фоторепортажа, 12 мая, стало известно, что за предыдущие сутки в Приморье было ликвидировано сразу три лесных пожара на площади в 21 гектар - в Шкотовском и Дальнереченском районах и в Артемовском городском округе. По информации краевого департамента лесного хозяйства, в тушении пожаров было задействовано 23 сотрудника «Приморской авиабазы» и пять единиц техники.
В Приморье в постоянной боевой готовности находятся более 2,4 тысячи человек в составе 341 пожарной группы. В их распоряжении свыше 1,1 тысячи единиц спецтехники.
Пожарная обстановка находится на постоянном контроле у губернатора края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, который своим распоряжением еще 30 апреля ввел на территории Приморья особый противопожарный режим.
Данный режим обязывает жителей края неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. Так, запрещено находиться в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор, а также осуществлять в лесах огнеопасные работы. За невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности грозит административная и уголовная ответственность.
Сотрудники надзорных органов проводят профилактические рейды как в частном жилом секторе, так и на территориях населенных пунктов. Главам муниципалитетов рекомендовано предусмотреть дополнительные меры пожарной безопасности, как, например, сжигать мусор на территориях муниципальных образований, проводить своевременную очистку территорий населенных пунктов от горючих материалов и мусора, создать у жилых строений, сопредельных с лесными массивами, запасы воды для тушения пожаров, восстановливать противопожарные минерализованные полосы и другие меры.
Всего с начала года в Приморье ликвидировано более 80 лесных пожаров. Средняя скорость тушения возгораний в течение дня с момента их обнаружения составила 86%, подсчитали в департаменте лесного хозяйства администрации Приморского края.
Фото предоставлены Амурским филиалом WWF России.
Надежда ОКОВИТАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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