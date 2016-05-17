www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.29 р. 100 JPY: 55.25 р.
EUR: 72.47 р. 10 CNY: 93.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Экология ПЛЮС
Распечатать

Экспертный совет по экологии заработал в новом составе

17 Мая 2016, 11:10 | Приморье

Общественный экспертный совет по экологической безопасности, сохранению окружающей среды и воспроизводству биологических ресурсов в новом составе посвятил первое заседание организационным вопросам и планированию. Председателем нового совета был избран завкафедрой безопасности жизнедеятельности в техносфере Инженерной сферы ДВФУ Александр АГОШКОВ, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Приветствуя экспертов, он отметил высокий уровень специалистов и продуктивность совместной работы.

- Уже три года мы работаем в таком формате, когда власть советуется с профессионалами по социально значимым вопросам, - сказал в приветственном слове к экспертам вице-губернатор Приморского края Евгений ВИШНЯКОВ. - Мы высоко ценим общественную оценку результатов деятельности власти и рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество, - подчеркнул Евгений Вишняков.

Директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр КОРШЕНКО перечислил проблемные вопросы, на которые должен в своей работе обратить внимание экспертный совет. Экспертам предстоит проанализировать лучшие практики по снижению негативного воздействия на окружающую среду при перевалке угля в приморских портах, рациональное использование природных ископаемых, развитие водохозяйственного комплекса, на особом контроле - ситуация с подъемом воды в озере Ханка и др. Одним из ключевых направлений совместной работы станет подготовка к 2017 году, который объявлен Годом особо охраняемых природных территорий в России. В этой связи особое внимание будет уделено развитию экологического туризма.

- Развитие экологического туризма - современный тренд, особо актуальный для нашего региона, ведь Приморью есть что показать: на территории края находится 204 памятника природы, - отметил руководитель ведомства.

В числе приоритетов он также назвал подготовку к юбилейному, десятому международному экологическому форуму «Природа без границ» и Международному молодежному образовательному форуму стран Северо-Восточной Азии, который в этом году впервые пройдет в Приморье.

- Это мероприятие очень популярно и востребовано среди школьников. Заявки на участие подали уже делегации из Китая, Южной Кореи и Японии. Интерес проявляют и эксперты из западных регионов нашей страны, - отметил Александр Коршенко. - Цель этого мероприятия - экологическое воспитание подрастающего поколения, а также изучение практического опыта в сфере охраны окружающей среды. Участников ждет строгий отбор: на суд жюри необходимо представить отчеты о проделанной в этом направлении работе.

Надежда ОКОВИТАЯ.    Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор: Надежда Оковитая
Теги: общественный совет  экология 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru