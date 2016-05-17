Экспертный совет по экологии заработал в новом составе

Общественный экспертный совет по экологической безопасности, сохранению окружающей среды и воспроизводству биологических ресурсов в новом составе посвятил первое заседание организационным вопросам и планированию. Председателем нового совета был избран завкафедрой безопасности жизнедеятельности в техносфере Инженерной сферы ДВФУ Александр АГОШКОВ, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Приветствуя экспертов, он отметил высокий уровень специалистов и продуктивность совместной работы.

- Уже три года мы работаем в таком формате, когда власть советуется с профессионалами по социально значимым вопросам, - сказал в приветственном слове к экспертам вице-губернатор Приморского края Евгений ВИШНЯКОВ. - Мы высоко ценим общественную оценку результатов деятельности власти и рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество, - подчеркнул Евгений Вишняков.

Директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр КОРШЕНКО перечислил проблемные вопросы, на которые должен в своей работе обратить внимание экспертный совет. Экспертам предстоит проанализировать лучшие практики по снижению негативного воздействия на окружающую среду при перевалке угля в приморских портах, рациональное использование природных ископаемых, развитие водохозяйственного комплекса, на особом контроле - ситуация с подъемом воды в озере Ханка и др. Одним из ключевых направлений совместной работы станет подготовка к 2017 году, который объявлен Годом особо охраняемых природных территорий в России. В этой связи особое внимание будет уделено развитию экологического туризма.

- Развитие экологического туризма - современный тренд, особо актуальный для нашего региона, ведь Приморью есть что показать: на территории края находится 204 памятника природы, - отметил руководитель ведомства.

В числе приоритетов он также назвал подготовку к юбилейному, десятому международному экологическому форуму «Природа без границ» и Международному молодежному образовательному форуму стран Северо-Восточной Азии, который в этом году впервые пройдет в Приморье.

- Это мероприятие очень популярно и востребовано среди школьников. Заявки на участие подали уже делегации из Китая, Южной Кореи и Японии. Интерес проявляют и эксперты из западных регионов нашей страны, - отметил Александр Коршенко. - Цель этого мероприятия - экологическое воспитание подрастающего поколения, а также изучение практического опыта в сфере охраны окружающей среды. Участников ждет строгий отбор: на суд жюри необходимо представить отчеты о проделанной в этом направлении работе.

Надежда ОКОВИТАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.