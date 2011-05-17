17 мая в Приморье стартовал праздник Международного дня детского телефона доверия

День в данном случае категория размытая, скорее, стоит говорить о днях телефона доверия, в течение которые во множестве приморских школ, детских домах, других детских и подростковых коллективах педагоги и психологи будут рассказывать о службе психологической поддержки, которую можно получить по бесплатному телефону 8 800 2000 122.

Единый федеральный телефон доверия для детей, подростков и их родителей создан в России 15 сентября 2010 года (ранее в каждом субъекте федерации существовал отдельный номер). В Приморье за это время было зарегистрировано 4200 обращений.

Проблемы у звонивших детей, например, такие: «Я – очкарик, толстый, плохо одеваюсь, поэтому меня дразнят», «Я – изгой», «Родители ругаются», «Конфликт с учителями», «Как объясниться в любви». Родителей интересует, как быть в той или иной ситуации, например «Ребенок ушел из дома. Почему?», «Как сделать так, что бы ребенок слушался?», «Как повлиять на папу, чтобы он не бил, но чтобы об этом не узнал».

В Приморье, звоня по единому федеральному телефонному номеру, подросток или родитель попадает к специалистам либо коррекционной школы №2, либо центра «Парус Надежды».