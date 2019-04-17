Разыскиваются виновные в загрязнении популярного пляжа в Приморье

Речь идет о последствиях открытой перевалки каменного угля

Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора возбудило административные дела и проводит административные расследования в отношении стивидорных организаций из-за загрязнений акватории бухты Врангель, предположительно, угольной пылью.

10 апреля в ходе рейдовых мероприятий государственными инспекторами Росприроднадзора был осуществлен осмотр территорий предприятий, осуществляющих открытую перегрузку каменного угля, расположенных на территории Находкинского городского округа, а также осмотр водоохранных зон водных объектов бухт Находка и Врангель.

«На момент проведения осмотра на поверхности водного объекта бухты Врангеля, в районе пляжа Прикумский, на большой площади наблюдалась плавающая пленка мелкодисперсного вещества черного цвета, береговая полоса пляжа также загрязнена мелкодисперсным веществом черного цвета», - говорится в сообщении управления.

Филиалом ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» - ЦЛАТИ по Приморскому краю, по заявке управления, был произведен отбор проб природной морской воды бухты Врангеля (с берега, в районе пляжа Прикумский).

Согласно экспертному заключению, в отобранной на анализ пробе зафиксировано превышение нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения по содержанию взвешенных веществ в 14,4 раза, нефтепродуктов в 40 раз.

«По данному факту Тихоокеанским морским управлением Росприроднадзора возбуждены административные дела и проводятся административные расследования в отношении стивидорных организаций, осуществляющих производственную деятельность в непосредственной близости от пляжа Прикумский. По результатам расследований будет принято процессуальное решение», - сообщает управление.