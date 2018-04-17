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Бизнес-гороскоп: Близнецам удачи хватит на двоих
Гороскоп на неделю с 17 по 22 апреля
ОВЕН. Вас не должны пугать новые задания и проекты. Это шанс проявить себя и освоить новые знания. Надежные партнеры могут предложить выгодную сделку. Но постарайтесь не распространяться на эту тему, иначе контракт может и не быть подписан. Неожиданный заработок поможет приобрести давно необходимую и важную вещь.
ТЕЛЕЦ. Встречи, имеющие финансовое значение, лучше назначать на понедельник. Этот день имеет ярко выраженную практическую направленность. В конце недели найдется немало людей, которые захотят погреть руки за ваш счет. Не соглашайтесь на авантюры. Деньги на детей и отдых потратятся как бы сами собой.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе финансовые дела будут складываться почти блестяще. Но вам потребуется совет и опора, которой могут стать как близкие друзья, так и коллеги по работе. В четверг возможны крупные денежные поступления.
РАК. Финансовое положение улучшится. Во вторник вам предложат выгодную работу. Вам остается только согласиться и взяться за новое дело с азартом и старанием, показав на что вы способны.
ЛЕВ. Эта неделя явно проходит под знаком финансовой стабильности. Особенно удачными для пополнения бюджета могут быть вторник и четверг. Если денег в кошельке станет больше, то ваше настроение немедленно улучшится.
ДЕВА. Финансовое положение начинает постепенно стабилизироваться, однако вам придется больше времени отдавать работе и брать на себя дополнительную нагрузку. Ваши близкие могут этого не понять. И почувствовать себя заброшенными.
ВЕСЫ. Среда - благоприятный день для заключения сделок. Если вы не переходите на новую работу, то самое время получать материальное поощрение от начальства. Суббота благоприятна для деловых поездок и встреч с коллегами в неформальной обстановке.
СКОРПИОН. У вас сейчас немало ярких и креативных идей, которые стимулируют продажи и принесут дополнительную прибыль, что оценит начальство или коллеги по бизнесу. Так что проблем с деньгами у вас точно не предвидится.
СТРЕЛЕЦ. Финансовое положение стабилизировалось. Умение сотрудничать позволит вам удачно завершить все дела и улучшить свое материальное положение. Во вторник удачны сделки и подписание договоров. В воскресенье вам, возможно, придется работать.
КОЗЕРОГ. Эта неделя не всегда успешна в финансовом плане, что не позволит реализовать ваши давние замыслы. Старайтесь вообще пореже заходить в магазин. В пятницу вероятны денежные поступления. В выходные обсудите с любимым человеком возникшие финансовые вопросы.
ВОДОЛЕЙ. Благоприятное время для деловых встреч и заключения сделок. Вы можете получить вознаграждение за добросовестную работу и нестандартный подход. В выходные вспомните о мелких покупках, которые вам необходимо сделать, отсутствие какой-то ерунды может серьезно осложнить вам жизнь.
РЫБЫ. Во вторник и среду будьте внимательны при работе с бумагами и документами, особенно чужими. Малейшая ошибка может привести к неприятностям. В воскресенье вас могут подстерегать обман и обольщения, будьте осторожны. И обходите стороной дорогие рестораны.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.
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