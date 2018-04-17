Двухмесячник чистоты в самом разгаре

Во Владивостоке продолжается двухмесячник по благоустройству городских территорий. 21 апреля – общегородской субботник

2 апреля во Владивостоке стартовал двухмесячник по уборке и благоустройству городских территорий, объявленный главой города Виталием ВЕРКЕЕНКО. Очищаются магистрали и пешеходные зоны, склоны, лестницы, виадуки, остановки общественного транспорта, проводится обрезка деревьев и подготовка почвы для посадки зеленых насаждений. А 21 апреля в приморской столице пройдет общегородской субботник, присоединиться к которому приглашают всех горожан.

С наступлением благоприятных температур на дороги вышла коммунальная спецтехника – пылесосы, поливомоечные машины, техника для мытья леерных ограждений. А бригады рабочих очищают от мусора, пыли и рекламных афиш и объявлений остановочные павильоны, подземные переходы и мостовые опоры. Работы проводятся в ночное время, чтобы не создавать неудобства горожанам.





На минувшей неделе было помыто 1200 квадратов пешеходной части Набережной, подземные переходы на Светланской, Алеутской, опоры моста на Второй Речке. Не остались без внимания и памятники Владивостока. Мемориальный комплекс «Боевая Слава ТОФ», Стена памяти героев-владивостокцев, погибших в годы Великой Отечественной войны и памятник морякам торгового флота уже очистили от загрязнений и помыли.

В ближайшее время помывка коснется еще 50 памятников города. Среди запланированных - братская могила моряков, погибших в боях с японскими милитаристами, памятник танковой колонне «Приморский комсомолец» и другие.

Используются химический и механический методы очистки. Сначала при помощи специального моющего состава точечно удаляются загрязнения, а затем производится помывка всего монумента – водой с помощью спецоборудования.

Очищаются от пыли и грязи и дорожные знаки и указатели, прочищаются системы ливневой канализации – от иловых отложений, грунта и другого мусора. Работы ведутся с применением специализированной коммунальной техники во всех районах Владивостока.

Отметим, что в городе насчитывается около 350 км сетей ливневой канализации, из них 158 км – паспортизировано и принято в муниципальную собственность. Специалисты ведут обследование коллекторов и проводят комплекс мероприятий по паспортизации и ремонту системы ливневой канализации.

Полным ходом во Владивостоке идут работы по подготовке зеленых зон, цветников и клумб к предстоящему сезону. Озеленители копают клумбы к высадке однолетних цветов, завозят растительный грунт, продолжают обрезку кустарников и деревьев, поливают высаженные ранее вечнозеленые хвойники. Работы ведутся во всех районах города, а также в ландшафтно-парковой зоне на острове Русский.

К слову, в рамках многолетней программы озеленения города планируется нынешней весной высадить в краевом центре 5 тысяч саженцев деревьев и кустарников, среди которых – официальный природный символ Владивостока – рододендрон.

«Красивейшее растение, и я хочу, чтобы его цветы украшали наш город. Когда-то рододендрон цвел на сопках, сейчас его в городе почти не увидишь. Планируем высадить его во Владивостоке, а также хвойные деревья, чтобы город был красивым круглый год», - заявил глава города.

Новые кустарники и деревья будут высажены в Чеховском и Курсантском скверах, в сквере на Магнитогорской, в парке Победы, в скверах Суханова, Муравьева-

Амурского, на Русской, Калинина, Уборевича, площади Луговой и других местах.

На фото: Сегодня во Владивостоке моются памятники, очищаются магистрали и пешеходные зоны, склоны, лестницы, виадуки, остановки общественного транспорта, проводится обрезка деревьев и подготовка почвы для посадки зеленых насаждений…

Фото пресс-службы администрации г. Владивостока.