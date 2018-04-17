"В дозоре на стыке двух миров"

Страницы истории Приморья надежно и бережно хранятся в фондах Государственного архива Приморского края

В 1938 году был образован Приморский край. В Государственном архиве Приморского края хранятся документы, передающие дух того непростого времени. Корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог» открыл архивные дела и перелистал подшивки старых газет вместе с главным археографом отдела использования и публикации документов Государственного архива Приморского края Юлией ЩУКОВСКОЙ.

Административно-территориальная единица «Приморский край» появилась 20 октября 1938 года в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР о разделении Дальневосточного края на два - Хабаровский и Приморский. Этот документ упразднял Дальневосточный край и определял, какие области и районы входят в состав каждого из вновь образованных регионов. В состав Приморского края вошли две области - Приморская с 8-ю районами (ликвидирована в июле 1939 года) и Уссурийская (ликвидирована в сентябре 1943 года) с 18-ю районами. 22 октября 1938 года Указ был опубликован в краевой газете «Красное Знамя» и в районных газетах.

- Уже 23 октября в «Красном Знамени» появляется передовая статья «Приморский край», в которой, можно сказать, в доступной форме населению разъясняется значение принятого решения, - рассказывает главный археограф. И зачитывает фрагмент «передовицы», отражающей патетику своего времени: «Для Приморского края сам факт выделения Советского Приморья в отдельный край свидетельствует о величайшем внимании и работе партии и правительства в дальнейшем укреплении оборонной мощи, развитии хозяйственной, политической и культурной жизни цитадели социализма на Тихом океане. Этот факт еще раз свидетельствует о той могущественной и грозной силе, какую представляет собой наш Приморский край, стоящий в дозоре на стыке рубежей двух миров».

Что тут скажешь с сегодняшней точки зрения, уже без патетики - миры стали другими, но на границе в эти дни по-прежнему тревожно. И эта пограничная миссия Приморья никуда не делась. Историки убеждены, что для принятия решения о создании двух краев существовали не только внутренние, экономические предпосылки, но и политические мотивы, ведь в августе 1938 года произошли события на Хасане. Разделение, несомненно, стало новым импульсом развития территории, теперь уже Приморского края.

Как напомнила Юлия Щуковская, в соответствии с Указом на территории края был учрежден временный исполнительный орган - Организационный Комитет Верховного Совета РСФСР по Приморскому краю. Оргкомитет приступил к управлению повседневной жизнью на территории обеих областей и подготовке первых выборов краевого Совета депутатов трудящихся. Это были первые выборы после принятия 5 декабря 1936 года новой Конституции СССР. Поскольку Конституция преобразовала местные Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов в Советы депутатов трудящихся, то и избранный 24 декабря 1938 года Приморский краевой Совет теперь именовался Приморский краевой Совет депутатов трудящихся. Завершила процесс формирования местных органов власти в Приморском крае первая сессия Приморского краевого Совета депутатов трудящихся, которая состоялась 8-9 января 1940 года.

- Все эти события, как было принято в то время, подробно освещала газета «Красное Знамя», ее подшивки хранятся в архиве, - говорит Юлия Павловна, но самым ценным являются, конечно, подлинники документов. В составе документов архивного фонда Приморского крайисполкома имеется стенографический отчет первой сессии краевого Совета, на которой был сформирован исполнительный комитет краевого Совета, его отделы и управления, в том числе подчиненные крайисполкому. Председателем краевого исполнительного комитета был избран Борис Константинович ЧУБАРОВ, возглавлявший его до ноября 1943 года.

В документах Приморского крайкома КПСС обнаружено личное дело Б.К. Чубарова, в составе которого имеется личный листок по учету кадров, где, по существующим тогда стандартам, указывалось, где родился, кем были его родители до Октябрьской революции и после, где учился и т.д. У вновь избранного председателя всё с этим было в порядке: отец из рабочих, мать - домохозяйка. Интересный штрих времени.

- Уже через год, к началу 1939 года, в составе Приморского края значилось 25 районов, что отражено в отдельном деле «Списки районов, городских Советов, райсоветов, рабочих и поселковых Советов Приморского края на 15 января 1939 года». Как видно, число районов несколько другое, чем на момент образования края. В последующем еще не однажды эта схема будет меняться, территории будут перетекать из одних районов в другие - разукрупняться и укрупняться, вследствие чего и будут появляться новые или упразднятся прежние. Население края хотя и не так быстро, но все же будет расти. Особенно в местах больших строек. Как и вся страна, край пережил и время больших экономических реформ. Этот период в документах, имеющихся на хранении в архиве, тоже отражен достаточно полно, - рассказала Юлия Щуковская.

Интересные документы представлены в деле «Решения исполнительного комитета Приморского краевого Совета депутатов трудящихся № 1-128».Они отражают вопросы, связанные с непосредственным обеспечением жизнедеятельности края. Территория стала называться по-другому, а прежние проблемы и заботы остались, их надо было решать. Например, ремонт Артемгрэсса, планы заготовок строительных материалов (лес, гравий, камень, мосты и трубы) для дорожного строительства в крае с точными разнарядками для конкретных районов, о назначении государственного пособия многодетным матерям. Представлены в решениях крайисполкома и документы о разного плана недостатках, например, о невыполнении плана по жилищному строительству и недочетах в строительной отрасли, которые срочно надо исправлять.

Стоит сказать и о том, что среди различных служебных печатей и штампов на документах достаточно часто встречаются документы со штампом «секретно», так называемое «партийное засекречивание». Например, «Справка об административно-хозяйственной характеристике Приморского края» из архивного фонда Приморского крайкома КПСС. Это апрель 1940 года. На справке чья-то резолюция (почерк неразборчив) «Немедленно приступите к составлению полного подробного паспорта по краю». По просьбе «ЗР» Юлия Павловна прокомментировала этот процесс: «действительно, документы, содержанием которых являются сведения административного, экономического характера, да и многое другое, засекречивались, но с середины 1990-х годов осуществляется работа по их рассекречиванию и введению в доступный оборот. Однако, есть еще документы, с которых не снят гриф секретности, но рассекречивание продолжается как систематическая плановая работа».

Заметим, что в соответствии с новым административным делением были сформированы и партийные органы во главе с Приморским краевым комитетом ВКП(б). И многие решения принимались совместно с краевым исполкомом Совета депутатов трудящихся. Одним из примеров такого совместного решения стало открытие 14 февраля 1940 года во Владивостоке учительского института. «Напомним, что в 1939 году был закрыт ДВГУ, а край остро нуждался в педагогических кадрах. Когда в 1956 году ДВГУ восстановили, учительский институт органично в него влился», - поясняет археограф.

- Нам, как краевому архивному учреждению, государство доверило хранить документы, касающиеся истории и жизнедеятельности территории, в том числе и органов управления. Архивный фонд Приморского крайисполкома мы имеем полностью, - поясняет Юлия Павловна. - В фонде представлены документы всех отраслей народного хозяйства, культуры, здравоохранения, образования - весь комплекс рассматриваемых вопросов, связанных с жизнью края. Поэтому когда физическим лицам, учреждениям, различным организациям, правоохранительным органам и т.д. требуется документальное установление какого-то факта (создание управления или треста, строительство школ, выделение земельных участков) - они обращаются в наш архив с запросами, а мы уже пытаемся найти соответствующее подтверждение.

ВОПРОС РЕБРОМ

«Все это интересует исследователей»

- На вопрос «Золотого Рога», насколько сегодня востребован архив Приморского края, Юлия Щуковская ответила:

- Специально просмотрела картотеку исследователей, которые работают в читальном зале архива. Каких только тем там не заявлено. Это история культуры Дальнего Востока, история и культура коренных народов Дальнего Востока, история учебных заведений, миграция и переселение. Интересуют исследователей также темы создания и функционирования партийных органов, кадровое обеспечение промышленных отраслей, документы, связанные с организацией и деятельностью структур Русской православной церкви, японские военнопленные в Приморье. Одним словом, в документах архива отражены практически все сферы человеческой деятельности на территории края, и все это интересует исследователей.

В архив часто приходят и физические лица, краеведы, члены клуба «Родовед», мы получаем массу запросов от граждан и организаций. В свое время огромное количество запросов приходило по раскулачиванию крестьянства, по поиску документов, связанных с переселением корейского населения в Казахстан и Среднюю Азию в 1937 году (изредка они поступают до сих пор). Сегодня наблюдается наплыв запросов о подтверждении факта проживания или самих граждан или их родителей на территории Приморья для получения российского гражданства. В последнее время увеличилось число запросов от граждан, пытающихся зарегистрировать домовладение, членов различных кооперативов и товариществ (жилищных, гаражных и т.п.), которые проходят перерегистрацию и ищут подтверждение их законного владения земельным участком. Мы ищем такие первоисточники и в большинстве случаев их находим.

Так что архив живет сегодняшним днем, сохраняя уникальные документы прошлого, и предоставляя современникам возможность встретиться с делами давно минувших дней.

На фото: Газета «Красное знамя» сообщает о «разделении Дальневосточного края на Приморский и Хабаровский края».

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