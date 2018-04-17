Шибко грамотные

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Тысячи приморцев написали «Тотальный диктант-2018»
Несмотря на истерику погоды, которая преподнесла столице «Тотального диктанта-2018» снег с дождем и ветром, в субботу 14 апреля на 40 площадках Владивостока в международной образовательной акции приняли участие более 3 тыс. человек, что почти в два раза больше, чем в 2017 году. Кроме Владивостока диктант писали другие города и населенные пункты края: приморцы и гости региона смогли проверить себя на грамотность на 45 площадках.
Текстом для 15-го и юбилейного диктанта во Владивостоке послужил отрывок «Утро» из нового романа российской писательницы Гузель ЯХИНОЙ «Дети мои», который увидит свет в мае этого года. В остальных регионах России участники писали диктант по другим отрывкам из этого же романа – «День» и «Вечер». Все они повествуют об одном дне из жизни учителя немецкой словесности, который живет в немецкой колонии на берегу Волги.
Продиктовать текст во Владивостоке приехала сама писательница, прославившаяся своим первым историческим романом о раскулачивании 30-х годов XX века «Зулейха открывает глаза», вышедшим в 2015 году в редакции Елены ШУБИНОЙ. Вместе с Гузель на главной площадке «Тотального диктанта-2018» в корпусе «А» кампуса ДВФУ собрались более 500 человек, в том числе - мэр Владивостока Виталий ВЕРКЕЕНКО, который также написал диктант.
- Текст не очень сложный, но и не очень простой, - прокомментировала Гузель Яхина. – Он был адаптирован под Тотальный диктант, так что для того, чтобы написать его верно, нужно придерживаться классических правил русского языка и не думать, например, об авторской пунктуации. Как и все участники, я тоже готовилась к диктанту, тем более, что мне выпала ответственность прочесть его в столице акции, Владивостоке. Оказалось, что диктовать довольно сложно, так что я отрабатывала этот навык вплоть до сегодняшнего дня.
По словам Гузель, Владивосток победил в честной борьбе за статус столицы «Тотального диктанта» в этом году.
- Именно поэтому сегодня я здесь, а не в каком-либо другом городе России, - добавила Гузель. – Вы, жители Приморья и Владивостока, так сплоченно и массово поддержали свой город в голосовании, что нельзя сомневаться в том, что ваша победа честная. Я не успела много поездить по Владивостоку из-за работы, зато увидела Владивосток в разную погоду: в туман, когда видимость на дороге от силы 30 метров, и ты едешь через мост как будто в никуда; в дождь, снег и ветер, и, конечно же, в солнечную погоду.
Напомним, что в декабре 2017 года стали известны результаты онлайн-голосования за статус столицы Тотального диктанта, в котором победил Владивосток: за него проголосовали 25952 человека. Город-порт опередил даже родину Тотального диктанта – Иркутск, который долго лидировал, но набрал в конце концов 25689 голосов. Узнав о незначительном отставании своего города, жители Приморья массово подключились к голосованию и вывели Владивосток в лидеры.
- У меня была возможность занять почетную роль в акции и продиктовать диктант на одном из участков, - отметил глава Владивостока Виталий Веркеенко. – Но я отказался и решил написать диктант сам, чтобы проверить свои знания. Я считаю идею проекта гениальной: диктант пишут в десятках стран и даже на МКС (Международная космическая станция), причем, не только россияне, но и иностранцы. Такая акция сплачивает людей, внушает уважение к русскому языку. Однако я не согласен с главным девизом акции, который звучит как «писать грамотно – модно». Считаю, что быть грамотным – скорее важно. Ведь мода может скоро уйти, а знание родного языка важно всегда. Правда, организаторам удалось сделать важное ещё и модным.
Как отмечают организаторы, результаты Тотального диктанта можно будет узнать уже в конце апреля, когда все работы будут проверены. Система проверки, кстати, многоуровневая: сначала работы проверяют студенты филфака, а затем – преподаватели школ и университетов. По словам экспертов, важно, чтобы тексты проверялись людьми, которые смогут разобраться, где помарки, а где – реальные ошибки. По результатам диктанта «отличники» будут приглашены на награждение.
На фото: Писательница Гузель Яхина продиктовала отрывок из своей новой книги в столице юбилейной образовательной акции - Владивостоке.
Фото Елены АБАШЕВОЙ.
Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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