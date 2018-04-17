Ах, вы гиды!

Ушлые китайские гиды-переводчики выдавливают российских коллег

Гиды-переводчики – проводники иностранных туристов в туристическом мире Приморского края. Именно они знакомят путешественников не только с достопримечательностями региона, но и передают атмосферу России, создают особое настроение. От того, каким будет это настроение, во многом зависит впечатление от поездки и дальнейшее желание вернуться. На фоне растущих турпотоков из стран АТР профессиональная подготовка гидов-переводчиков выходит на первый план кадровой повестки туристической отрасли Приморья.

Профессиональной подготовкой гидов-переводчиков во Владивостоке занимаются два вуза: ДВФУ и ВГУЭС. Как рассказала директор международного института туризма и гостеприимства ВГУЭС Галина ГОМИЛЕВСКАЯ, программы гидов-переводчиков сегодня пользуются популярностью. Особую нехватку рынок испытывает в инструкторах-проводниках, которые сопровождают туристов на экстремальных маршрутах. Здесь гиду потребуется не только знание языка и исторических фактов, но и хорошая физическая подготовка, и умение обеспечить технику безопасности.

«Конечно, мы стараемся заинтересовать в этой профессии студентов, которые изучают иностранные языки, особенно китайский, японский и корейский, – рассказала Галина Гомилевская. – Мы понимаем, что на рынке труда они будут очень востребованы. У нас много ребят, которые проходят обучение в течение одного или нескольких семестров в иностранных вузах, где язык им преподают носители языка. И уже на первых курсах обучения такие студенты выступают сопровождающими туристических групп в качестве помощников гида. Мы также активно подключаем их к волонтерской работе, чтобы они могли окунуться в этот вид деятельности».

Сложности перевода

Несмотря на растущую популярность образовательных программ для гидов-переводчиков, туристические компании в пик сезона фиксируют недостаток кадров. Галина Гомилевская связывает это с серьезным оттоком выпускников вузов за границу. «Мы столкнулись с парадоксом: чем выше качество подготовки, тем меньше студентов оседают в Приморье, – делится директор международного института туризма и гостеприимства. – Наши ребята проходят годовые стажировки за рубежом, и по выпуску получают хорошую практику и шикарное владение иностранным языком. Мы даем им международную путевку в жизнь, чем они и пользуются. А в это время университет остается в минусе – по стандартам министерства образования наши студенты не трудоустроены, поскольку работают за границей. Они не задействованы в экономике России, хотя в них вложены бюджетные средства».

Другой причиной становится отсутствие официального трудоустройства. В настоящий момент случаи, когда гид-переводчик находится в штате у туристической компании, имеет трудовую книжку и гарантированную зарплату – единичные. Поэтому на рынке Владивостока такая работа воспринимается как дополнительный заработок. И несмотря на то, что в пик туристического сезона гиды-переводчики становятся очень востребованными, с приходом холодов их деятельность остается практически не востребована. По словам Гомилевской, ситуацию сможет исправить только формирование всесезонного туризма на территории. И китайский туристический поток, который, благодаря мерам государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, не иссякает даже зимой, может дать надежду определенной категории гидов-переводчиков обрести постоянную работу. «Но пока я не слышала о таких прецедентах, – говорит эксперт. – Впрочем, востребованность таких кадров растет, и перспективы здесь есть».

Сменить подход

Директор «Туристско-Информационного Центра» Приморского края Дарья ГУСЕВА уверена, что дефицита кадров в регионе нет, зато есть недостаток взаимопонимания между гидами-переводчиками и туристическими компаниями. «На самом деле подготовка экскурсовода не занимает много времени, и дефицит кадров создать сложно. Но турфирмы могут по-разному выстраивать отношения с гидом. И если компания ориентирована только на получение прибыли, требуя от сотрудника отработки «для галочки», то в этом случае оба участника процесса (не говоря уже о самом туристе) останутся недовольными. Знаю случаи, когда турфирма испытывала дефицит в сотрудниках, но не приглашала на работу квалифицированных переводчиков из-за испорченных отношений», – поделилась директор «ТИЦ».

По ее мнению, турфирме необходимо менять подход к гидам-переводчикам: уметь договариваться, давать право выбора маршрута, работать с возражениями. «Пожелания по выбору маршрута очень важны – если у экскурсовода горят глаза, ему нравится объект показа, он искренне им увлечен, то такой гид легко заинтересует туристов. Когда же ему навязывают маршрут, очень сложно создать необходимое настроение у экскурсантов, – уверена Дарья Гусева. – Нужно отходить от этого советского подхода и оставлять людям выбор. Особенно важно уметь выстраивать диалог с молодыми гидами – давать возможность закрыть практику, вручать благодарственные письма, которые помогут в получении различных стипендий и так далее. Ведь в открытом диалоге заинтересованы и сами экскурсоводы, и туристические компании».

Также эксперты туристического рынка отмечают, что для многих гидов-переводчиков профессия не является престижной. По мнению директора «ТИЦ», это связано с непониманием важной задачи экскурсоводов – создать хорошее настроение у туриста и вызвать настолько сильный интерес, который сможет неоднократно вернуть его в туристическую дестинацию. «Когда я беседовала с молодыми переводчиками, столкнулась со следующей проблемой: они выстраивают экскурсию, не заостряя внимание на исторической информации, а отвечают на запросы туристов и рассказывают им о быте россиян: об ипотечных ставках, о налогах и так далее. Такой подход неверен, ведь гид – это представитель своей страны, и он должен в первую очередь доносить до туриста ту информацию, которая создаст у него положительное настроение. Это могут быть эксклюзивные истории, связанные с Владивостоком или рассказ о происхождении географических названий: почему остров Русский, а залив – Амурский. Необходимо туриста заинтересовать! А заострение внимания на бытовых мелочах всегда создает унылый фон. В каком бы городе мира ни находился турист, всегда есть какие-то аспекты, которые не соответствуют ожиданиям местных жителей: дороги, власти, соседи. А гид-переводчик должен уметь влюбить туриста в город и сохранить это состояние влюбленности до конца поездки, чтобы по приезду на родину он снова ждал возвращения!»

МНЕНИЕ

Оксана ЗЯБЛОВА, директор туристической фирмы «Пять звезд»:

- В настоящий момент Владивосток захлестнуло иностранными туристическими потоками, в то время как российский турпоток людей, пользующихся услугами экскурсоводов, сокращается. В прошлом и позапрошлом годах, когда количество туристов из других регионов России было достаточно велико, на рынке сложился определенный паритет: турфирмы, специализирующиеся на обоих турпотоках, росли, учились и повышали качество услуг. Сегодня финансовый расклад сложился не в пользу россиян, и туристический рынок Владивостока перестраивается под запросы и кошелек путешественников из АТР.

Если такая тенденция сохранится, через какое-то время российские экскурсоводы столкнутся с трудностями. Они будут проходить курсы, повышать квалификацию, но кто воспользуется их услугами? И если эта деятельность перестанет приносить деньги, кадры уйдут в другую сферу, поскольку большинство экскурсоводов - фрилансеры и зарабатывают на туристической отрасли в свободное время. Поэтому ребята, которые выйдут из стен учебных заведений по специальности русскоговорящий экскурсовод, могут столкнуться с отсутствием работы.

Подкашивает наплыв азиатских туристов и российские турфирмы. Такие путешественники, как и россияне, тоже хотят экономить. И если в прошлом году азиатские туристы изучали наш рынок, пытались найти партнеров, то в этом – они уже все умеют. Они научились бронировать гостиницы, арендовать автобусы, имеют перечень достопримечательностей и сами их посещают...

На фото: Гиды-переводчики должны влюблять туристов в те места, которые они показывают.

Фото автора.