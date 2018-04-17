От тюрьмы до больной кошки

Что делать приморцу, столкнувшемуся с проблемами за границей

Неприятности в чужой стране могут случиться с каждым: от кражи денег, потери паспорта, проблем с местной полицией - особенно в странах с напряженной политической обстановкой - не застрахован даже самый осторожный турист.

Жители Приморья все чаще в качестве места отдыха предпочитают государства Юго-восточной Азии - Филиппины, Малайзию, Таиланд, Сингапур, Индонезию и другие. Во-первых, эти страны ближе, а во-вторых, отдых в них приморцу обойдется значительно дешевле, чем тот же отдых в Европе. Однако не все энтузиасты-путешественники знают о том, что в этих странах довольно напряженная политическая обстановка: путешественник рискует столкнуться здесь с агрессией со стороны множества экстремистских, в том числе подпольных, организаций, действующих на религиозной, расовой и политической почве.

- Обсуждая такую проблему, как экстремизм, мы чаще всего смотрим в сторону Северного Кавказа, Закавказья и Ближнего Востока, тогда как мировое сообщество давно признало Юго-Восточную Азию «регионом второго фронта» для борьбы с экстремизмом и терроризмом, - отметил директор Экспертно-Аналитического центра ДВФУ Дмитрий ШЕЛЕСТ. - Приморский край близок к этому очагу агрессии, а в последние годы он стал еще ближе, если принять во внимание курс региона на развитие экономических отношений, в том числе туристского обмена, со странами АТР. Потоки российских туристов в страны Юго-Восточной Азии увеличиваются с каждым годом, и значительная часть этих туристов - жители Приморья и Дальнего Востока. Так что просто необходимо учитывать все риски, чтобы защитить себя от потенциальной угрозы.

Бесценный опыт или разорительный стресс?

Напряженная политическая обстановка - еще не повод отказаться от путешествия, от знакомства с местными особенностями культуры, от отдыха на тропических пляжах. Однако позаботиться о безопасности в поездке лучше еще на этапе бронирования тура: эксперты советуют хотя бы просмотреть новости, чтобы убедиться в том, что та или иная страна не находится, например, в процессе агрессивного государственного переворота. Кроме того, в какую бы страну вы не отправлялись, будь то страны Европы, Азии, Африки, или США, нужно позаботиться о страховке, записать номер телефона российского посольства и специальной туристической полиции, если последняя, конечно же, существует.

Обеспечить безопасность станет легче, если при планировании путешествия воспользоваться услугами проверенной тур-компании: в некоторых случаях (например, когда чрезвычайная обстановка в стране обретает официальный статус) туроператоры готовы даже возвращать деньги за несостоявшуюся поездку. Однако многие туристы сегодня предпочитают самостоятельно планировать путешествия.

- Во всех крупных городах мира, имеющих статус туристских центров, работает специальная туристическая полиция, - отметил президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров Роман ИВАНИЩЕВ, - Сотрудники таких органов безопасности знают английский язык и специализируются именно на помощи туристам. Такие органы работают, в том числе, в российских крупных городах - Санкт-Петербурге и Москве.

Пункты туристической полиции обычно обозначены на путеводителях и картах для туристов, там же должны быть указаны соответствующие телефоны. В большинстве стран Юго-Восточной Азии такие органы тоже есть, а в крайнем случае - можно обратиться в так называемую миграционную полицию, которая, однако, специализируется не только на помощи туристам, но и на их контроле. Так что столкновение с её сотрудниками может иметь негативные последствия для тех, кто ведет незаконный бизнес за границей или оказался замешан в местных конфликтах.

- В Юго-Восточной Азии можно в мгновение ока загреметь в местную тюрьму, если не быть осторожным, - рассказала самостоятельная путешественница Евгения ПОПОВА. - Такая история произошла со мной в Таиланде: желая не тратить много денег на ночлег, я поселилась в дешевом хостеле Бангкока, который мне посоветовали местные. Постояльцы этого места баловались наркотиками, пока я пережидала ночь в одиночестве. Однако полиция, ворвавшись в хостел, увезла в тюрьму всех, включая меня. Пока шли разбирательства с участием посольства, я провела в заключении несколько дней, которые стали не самыми приятными в моей жизни. Я даже пропустила самолет, который должен был перенести меня в такую знакомую, домашнюю Россию. Само собой, я получила бесценный опыт в этом приключении: теперь я знаю, что в следующий раз тысячу раз подумаю над тем, где ночевать и с кем общаться за границей. Конечно же, мне теперь есть о чем рассказать друзьям, но это не отменяет того, что я потратила кучу нервов, ночуя в тюрьме на холодном полу с тараканами и грязью вокруг.

АНО «ТИЦ Приморья» спешит на помощь

Россиянин, находящийся в другой стране и попавший в сложную ситуацию, в первую очередь должен позвонить в российское консульство, советуют в «Туристско-информационном центре» Приморского края, который был создан в рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы». Такую возможность обязаны предоставить туристам даже в том случае, если они оказались в местах лишения свободы.

- Еще один способ сообщить о своей проблеме - обратиться в Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) или, если это приморец, он может позвонить в департамент туризма края, - добавила директор «ТИЦ Приморского края» Дарья ГУСЕВА. - Сотрудники департамента выяснят, в какой именно помощи нуждается турист, и помогут связаться с консульством или страховой компанией.

Непосредственно «Туристско-информационный центр Приморского края» ориентирован на работу с внутренним и въездным туристским потоком, в том числе оказывать помощь гостям края, попавшим в сложную ситуацию. По словам Дарьи Гусевой, такие прецеденты уже случались.

- В случае, если иностранный гражданин попадет в сложную ситуацию на территории Приморья, он может обратиться в «ТИЦ», и наши сотрудники помогут решить его проблему, - рассказала Гусева. - Однажды к нам обратился путешественник из Китая, у которого украли кошелек. Мы вызывали полицию, выполняли функции переводчика, оказывали моральную поддержку туристу. В другой раз водили иностранца в стоматологию, потому что у него разболелся зуб. Еще для одного туриста, у которого заболела кошка, искали ветеринара. Случаев много, мы работаем с каждым гражданином индивидуально. Во всех наших буклетах указан номер службы спасения «111», разработана специальная памятка - «сигнальный лист» с иконками. Даже не зная языка, иностранец может показать на иконку и обозначить свою проблему. Но вообще-то наши сотрудники консультируют туристов на нескольких языках, поэтому в большинстве случаев сложностей в понимании не возникает.

ИНСТРУКТАЖ

Отдых за границей - это очень серьезно

Гражданам необходимо знать, как действовать в чрезвычайных ситуациях, чтобы обезопасить себя и своих близких, оказать им при необходимости помощь, сохраняя при этом выдержку и хладнокровие.

Общие рекомендации. Перед отъездом за рубеж следует, прежде всего, проверить, все ли необходимые документы подготовлены надлежащим образом.

1. Паспорт. Тщательно сверьте правильность записи всех основных сведений (Ф.И.О., дата рождения, пол, срок действия паспорта), особенно, если паспорт новый. Паспорт не должен иметь повреждений, пятен и посторонних записей. Находясь за границей, паспорт держите при себе, не отдавайте его никому на хранение или в качестве залога. Не забудьте о наличии визы, если она необходима. Рекомендуется сделать ксерокопию билетов, страниц паспорта. Хранить копии следует отдельно от оригиналов.

2. Если поездка в страну назначения осуществляется транзитом через территорию других государств, вам следует заранее проконсультироваться в турагентстве или консульских учреждениях государств, которые вы намереваетесь посетить проездом, относительно необходимости оформления транзитных виз, а также сроков действия таких виз с учётом даты возвращения.

3. Проездные документы на все виды транспорта должны быть выписаны на ту же фамилию, которая указана в паспорте. Проверьте, чтобы ваш маршрут следования и даты въезда-выезда полностью соответствовали тому, что записано в билетах.

4. Не забудьте взять с собой в поездку оригиналы туристических ваучеров, официальных приглашений.

5. Особое внимание уделите оформлению медицинской страховки, если она не включена в турпутевку. При заключении договора с турфирмой, рекомендуем выяснить у ее сотрудников все нюансы пребывания в иностранном государстве. Запишите телефоны и адрес представительства турагентства в стране назначения. Оно обязано оказывать вам содействие во время отдыха.

6. Советуем, по возможности, изучить информацию о государстве пребывания: политическую обстановку, климатические условия, законы и обычаи, особенности поведения в общественных и иных местах. Все эти сведения можно почерпнуть в Интернете.

В целях недопущения возникновения нежелательных инцидентов российским гражданам рекомендуется:

- проявлять дружелюбие к местному населению, считаться с образом его жизни;

- быть терпеливым, не грубить, не повышать голоса, не унижать достоинства местного населения;

- уважать местные обычаи и традиции, не проявлять высокомерия и пренебрежения к местной культуре, а также не допускать оскорбительных высказываний по отношению к руководителям страны пребывания;

- не появляться в общественных местах или на улице в нетрезвом виде, равно как употреблять алкогольные напитки в местах, не отведённых для этих целей.

При планировании путешествия следует иметь в виду, что в ряде стран существуют районы, въезд в которые для иностранцев ограничен или запрещен. Поэтому не лишним будет детально обсудить с туристической фирмой предполагаемые места посещения.

Чтобы сохранить в памяти только приятные воспоминания после поездки в экзотические страны, следует самым серьезным образом позаботиться о своем здоровье. В целях профилактики следует воздержаться от употребления в общественных местах:

- некипяченой воды и свежевыжатых соков;

- свежих овощных и фруктовых салатов;

- фруктов, не очищенных перед употреблением;

- мороженого;

- кондитерских изделий с фруктовой начинкой;

- пищевого льда.

В зависимости от посещаемой страны подбирайте также соответствующую одежду для поездки.

В рамках борьбы с курением в ряде европейских стран, а также в США приняты законы, запрещающие курение в общественных местах, ресторанах и барах. Также стоит иметь в виду, что в некоторых странах, например Сингапуре, взимается высокий штраф за выброс любого мусора в местах, не предназначенных для этого.

Если вы принимаете лекарства, то заранее поинтересуйтесь, можно ли их приобрести в государстве, в которое вы направляетесь. В некоторых странах необходимые вам лекарства могут продаваться только по рецепту, для получения которого (например, на снотворное или успокоительное) необходимо посетить врача. Рекомендуется посоветоваться с лечащим врачом о целесообразности такой поездки по состоянию здоровья.

На фото: Ситуация в мире такова, что государства разрабатывают целые системы безопасности, в том числе и на транспорте. И, будучи туристом, лучше не стоит на себе проверять, как работают эти системы.

Фото автора.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.