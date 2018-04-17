Укрощение паводка

В Приморье продолжают предприниматься превентивные меры по противодействию водной стихии

Уже три года подряд Приморский край раз за разом подвергался ударам стихии, в результате которых наводнения подтапливали населенные пункты и наносили существенный вред как сельскому хозяйству, так и в целом экономике региона.

В 2015 году на край вышел тайфун «Гони», в 2016 – «Лайонрок», последствия которого устраняются до сих пор. А в минувшем году – загадочный тайфун «Нору», который вроде бы и проходил мимо, но задел сильно – в воде оказались 35 населенных пунктов в семи муниципальных образованиях, пострадали более 2,5 тысяч домов и усадебных участков, дороги, ЛЭП, инженерные сооружения. Региону на устранение его последствий была выделена помощь из правительственного резерва в размере около 650 млн рублей.

В рамках краевой государственной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2013-2020 годы усилена работа по предотвращению подобных последствий впредь. По этой программе до 2022 года запланировано выполнить объемы работ более чем на 2,7 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 1,9 млрд, из краевого – 762 млн и из местных бюджетов – 106,9 миллиона.

Повышенная готовность

В начале марта в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края сообщили, что в регионе проводится сверка перечня гидротехнических сооружений. При этом «уточняются сведения об их предназначении, собственниках, проводятся необходимые обследования для установления их статуса, работа по исключению из этого перечня объектов, переведенных в природные». Было отмечено, что по итогам этой сверки будут выявлены все гидротехнические сооружения, которые являются необходимыми для защиты населения, населенных пунктов и сельхозугодий от паводков, и те из них, которые требуют проведения реконструкции и капитального ремонта.

В этой сверке, помимо специалистов департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, оказались задействованы их коллеги из департамента сельского хозяйства и продовольствия, работники Главного управления МЧС по Приморскому краю, Дальневосточного Управления Ростехнадзора, ФГБУ «Приммелиоводхоз» и администраций муниципальных образований края.

Досье "Золотого Рога": По данным на август прошлого года в крае на учете Дальневосточного управления Ростехнадзора находились 142 гидротехнических сооружения, в том числе 30 водохранилищ и 84 защитные дамбы. В зоны подтопления и затопления в чрезвычайных ситуациях попадают 661 населенный пункт.

В марте на краевом совещании, посвященном подготовке региона к повышенной готовности к весеннему паводку и вероятным вызовам стихии в период тайфунов было отмечено: «Рядом администраций муниципальных образований края не принимаются меры по строительству, реконструкции, капитальному ремонту противопаводковых гидротехнических сооружений, находящихся в их собственности. Несмотря на созданный механизм софинансирования таких мероприятий за счет средств краевого и местных бюджетов, не все муниципальные образования, имеющие такую потребность, подали заявки на предоставление субсидии из краевого бюджета, в том числе Артемовский и Дальнереченский городские округа, Анучинский, Партизанский, Надеждинский Чугуевский, Яковлевский и Дальнереченский районы».

Необходимость этих заявок очевидна, поскольку большую часть затрат на проведение этих работ – 80% - берет на себя краевой бюджет. Без этих субсидий привести требующую ремонта гидротехнику в нормальное состояние муниципалитетам весьма проблематично.

В рамках Плана капитального ремонта, строительства и реконструкции гидротехнических сооружений Приморья на период 2017-2022 года в 14 муниципальных образованиях края с участием органов местного самоуправления намечено построить 12 новых защитных противопаводковых сооружений, реконструировать еще четыре, и семь – отремонтировать. В минувшем году в соответствии с этим планом на условиях софинансирования из краевого и местного бюджетов был сделан капремонт противопаводковой дамбы в с. Новомихайловке Чугуевского района.

Спасительные средства

Финансирование строительства наиболее ответственных объектов инженерной защиты от наводнений в настоящее время поддерживается федеральным бюджетом. Руководитель департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр КОРШЕНКО отметил: «В рамках краевой государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» обеспечена разработка проектно-сметной документации по четырём объектам инженерной защиты от наводнений: в селах Рощино и Вострецово Красноармейского района, в Новомихайловке и Шумном Чугуевского района, и в Лесозаводске. Общая стоимость строительства этих объектов составляет более 948 миллионов рублей. Объекты полностью готовы к реализации».

На середину марта в стадии проектирования находилось еще семь подобных объектов со сроками завершения в 2018-2019 годах. Их строительство планируется по одному осуществить в Дальнегорске, Милоградово, Тернее, и четыре – в Уссурийске. В целом стоимость этого строительства предварительно оценена в 2,5 млрд рублей.

Еще 168 млн рублей департаментом было намечено направить на противопаводковые мероприятия и дноуглубление рек, что важно для предотвращения ущерба от половодья. В настоящее время проектная документация подготовлена на 20 водных объектов, из которых в этом году в полном объеме будут проведены работы на семи в Партизанском ГО и начнутся на двух в Спасском ГО с окончанием их в 2019 году.

Предусмотренный финансовый резерв – 140 млн рублей и резерв материальных средств более чем на 137 млн позволит смягчить вероятные в этом году чрезвычайные ситуации, связанные с природной стихией.

К борьбе с весенним паводком в этом году была создана специальная группировка сил и средств в составе 17,9 тысяч человек, 4 659 единиц техники, 297 плавсредств, воздушного судна и шести беспилотников. В дальнейшем группировка будет нацелена на возможные катаклизмы в летне-осенний период.

Прогноз сбывается

Последние гидрологические бюллетени Приморского гидрометцентра отмечают, что «на большинстве рек края отмечается подъем воды снего-дождевого половодья. Интенсивность притока воды составляет 0,1-0,5 м в сутки, реки в берегах, опасных и неблагоприятных гидрологических явлений не наблюдается. Уровни воды большинства рек края ниже пойменных отметок на 0,5-1,7 метра. То есть, недавние довольно сильные дожди ситуацию не усложнили.

Так что, виды на погоду пока довольно благоприятные. Но руководитель Приморского гидрометцентра Борис КУБАЙ считает, что природа всегда может преподнести сюрприз. «Нас меньше волнует весеннее половодье как таковое, но больше – наложение его на дождевые паводки. Если в мае пойдет интенсивный дождь, а такая вероятность существует, тогда выходы рек из берегов могут быть достаточно интенсивными», отмечал он на одной из последних пресс-конференций.

А начальник отдела гидрологии Примгидромета Татьяна БЕРЕЗНЕВА отмечала: «При прохождении максимальных уровней половодья возможен выход воды из низких берегов с подтоплением сельхозугодий и участков дорог в поймах рек Уссури, Арсеньевки, Илистой и Малиновки. Наиболее паводкоопасные районы для нас – Спасский, Черниговский, Чугуевский, Кировский, Яковлевский, Михайловский, Красноармейский и Дальнереченский». По ее мнению, весну реки края в основном встретили нормальной для них водностью, за исключением рек на юге и западе края, которые из-за недостатка осадков к теплу оказались маловодны. Что же касается прогноза по циклонам и тайфунам, то пока рано загадывать. Ясность должна появиться только в июне.

На фото: Сегодня большую часть затрат - 80%- на проведение работ по строительству и поддержанию в должном состоянии гидротехнических сооружений берет на себя краевой бюджет. Без этих субсидий привести гидротехнику в нормальное состояние муниципалитетам весьма проблематично.

Фото автора.

Виктор КУДИНОВ.

НА ЗАМЕТКУ НАСЕЛЕНИЮ

В режиме постоянной готовности

Некоторые очевидцы последних чрезвычайных ситуаций полагают, что их недостаточно профессионально спасали, что надо спасать как-то лучше. По этому спорному поводу свое мнение высказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Приморскому краю Александр КАПЛУНОВ:





- Люди всегда будут жаловаться. Хотелось бы, чтобы они относились к работе спасателей более сдержанно. Особенно к временным показателям проведения ими спасательных работ. Мы не всегда можем объять все и сразу, помочь всем. И это надо понимать. В целом хотелось бы отметить, что пожарно-спасательные формирования в случае реагирования на чрезвычайную ситуацию в первую очередь оказывают помощь там, где есть угроза жизни и здоровью людей. Это приоритет нашего министерства при проведении аварийно-спасательных работ. Он соответствует 151 ФЗ о проведение аварийно-спасательных работ. И уже потом, когда этой угрозы уже нет, мы смотрим: кому помогать дальше.

Населению хотелось бы пожелать, чтобы люди более сдержанно относились к нашей работе. У нас нет возможности выделить по одному спасателю на человека, как бы мы этого ни хотели.

Нужно понимать, что в соответствии с планом безаварийного пропуска паводковых вод общая группировка численностью более 11 тысяч человек разбросана на весь край, и в случае возникновения ЧС, прежде всего начинают реагировать силы и средства муниципального образования, которых немного. Чтобы передислоцировать к ним на помощь силы и средства краевого подчинения из крупных городов, требуется время. Поэтому люди и муниципалитеты вправе рассчитывать на помощь, но главное не ждать ее, а действовать. Тогда негативных последствий будет меньше.

В этом отношении я хочу отметить администрацию Уссурийского ГО. Этот город постоянно попадает в зону чрезвычайной ситуации. Тем не менее, здесь стараются применять весь комплекс превентивных мер против стихии. Бюджет города выделяет существенные денежные средства для проведения профилактических мероприятий. Средства тратятся на восстановление мостов, дамб, насыпи. Власти здесь принимают все исчерпывающие меры. Но, к сожалению, сделать так, чтобы ничто не топило, пока невозможно. Есть проблемы по инженерным сооружениям, которые были построены еще в советские годы и постепенно физически и морально устаревают. Их нужно восстанавливать, поддерживать. Делается это не в тех объемах, в каких надо было бы. Но все сразу – невозможно. А поскольку плотность населения в Уссурийске выше, чем в Чугуевском или Кавалеровском районе, которые топит не меньше, то по городу создается впечатление, что его подтапливает сильнее.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.