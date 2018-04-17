Среде устроят воскресение

Владивосток получил новый план обустройства зеленых зон, мест отдыха и других элементов городской среды

Создание комфортной городской среды - это одно из главных направлений, реализуемое сегодня Государственной программой Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы. Сделать в этом направлении надо много и, откровенно говоря, денег на эти цели в муниципальных бюджетах не так много, чтобы охватить все общественно - значимые места, требующие благоустройства и воплощения шедевров проектирования мастеров ландшафтного дизайна. Предлагаемых проектов достаточно, и из них сложно, но приходится выбирать - какие стоит воплотить в городскую среду в первую очередь.

Выбор проектов, которые предстоит выполнить первыми, сделали избиратели.

Во Владивостоке 18 марта, в день выборов Президента России, жители города на избирательных участках голосовали и за те городские общественные территории, которые по их мнению требуют первостепенного внимания, и где могут быть реализованы предлагаемые профессионалами проекты в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Победившие проекты должны были получить финансирование и «добро» на строительные работы.

Из 12 предложенных проектов первым в тройке лидеров голосования оказался проект «Пешеходная тропа «Берег здоровья» от спортивного комплекса «Олимпиец» в районе ул. Батарейная, 2 до мыса Кунгасный. За него проголосовали 15 917 человек. Второе место получил проект, предусматривающий преобразования в благоустройстве на Спортивной Набережной от ул. Пограничной до начала неблагоустроенной территории за «Олимпийцем». При этом особое внимание придается изменению облика площади Спортивной гавани и возрождению здесь общественных капитальных туалетов. На третьем месте оказался проект комплексного благоустройства территории между набережной Цесаревича и Светланской, включая территории скверов - Невельского, Пушкина, Матросского, Губернаторского, и нескольких зеленых «пятачков».

Надо сказать, что в минувшем году все эти три проекта были заслушаны на градосовете Владивостока. Первые два из них получили неоднозначные оценки, поскольку представления о красоте и целесообразности решений по городскому ландшафту у специалистов сильно разнятся. Главная идея первого - устройство широкой пешеходной зоны на абсолютно необустроенном сейчас участке побережья Амурского залива.

Проекты КБ «Стрелка» по этим двум проектам, профинансированными АИЖК (ДОМ.РФ), были представлены горожанам в дни проведения третьего ВЭФ и получили множество замечаний на специально собранном по этим проектам градосовете. Эксперты обратили внимание на непрактичность, недолговечность и дороговизну оформительских элементов проекта. И все были единодушны в том, что предложения вполне реализуемы, но затраты на предложенное благоустройство представляются очень большими для городского бюджета - авторы проектов не могли даже приблизительно сказать, в какие суммы выльется смета.

Эскизы, сулящие серьезные преобразования, смогли победить в голосовании. Вероятно, особый успех его по второму проекту связан с актуальными для пребывания здесь объектами - туалетами, которые обещано возродить. Сейчас помещения бывших общественных туалетов используются для хозяйственных нужд города. Вероятно, замечания экспертов по этим проектам были учтены, и они были улучшены.

Относительно простые, дешевые и оригинальные решения по третьему проекту местных проектировщиков, работа которых также была проспонсирована АИЖК, тогда очень понравились градосовету, и были оценены на отлично. Актуальность благоустройства этой территории возникла намного раньше, чем даже состоялся проект набережной Цесаревича. Теперь же эти пространства при ее соседстве выглядят особенно запущенными. Особенно Пушкинский и Матросский скверы и участок между памятниками Невельскому и морякам торгового флота, погибшим в годы Второй мировой войны. К сожалению, «подмостье» Золотого моста в центре города при его строительстве осталось неблагоустроенным, и сегодня здесь придется делать то, что не было сделано шесть лет назад.

Что сегодня представляют собой территории, которым предстоит приоритетное преобразование для создания во Владивостоке благоприятной среды для отдыха и досуга, можно судить по тем фотографиям, которые без слов показывают их состояние и дают представление, с чем придется столкнуться при осуществлении выбранных горожанами проектов.

Известно, что в бюджете города в этом году на их осуществление предусмотрено 25 740 000 рублей. И еще 94 530 000 на эти цели - обещано получить из краевого и федерального бюджетов. Хватит ли - трудно представить.

К сему стоит добавить, что и остальные проекты, которые были выставлены на голосование горожанам, не останутся без внимания. Постановлением об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского ГО» на 2018-2022 годы на эти цели предполагается направить 449 млн 344,17 тыс. рублей.

























На прошедших президентских выборах во Владивостоке соревновались не только политики, но и проекты по улучшению городской среды. На фото: сегодняшнее состояние мест, где скоро обещают начать благоустройство.

Фото Виктора КУДИНОВА.