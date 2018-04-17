Весна, весна на улице, весенние дымки…

Субботники, воскресники и другие весенние экологические акции проходят и активно готовятся во всех районах и городах Приморского края

Многие поколения приморцев вносят свой добровольный вклад в создание для себя и будущих поколений комфортной среды обитания: участвуют в субботниках и волонтерских акциях по уборке, в месячниках чистоты и в посадке деревьев и цветов.

И в этом году десятки тысяч неравнодушных граждан будут преображать пространства городов и сел края, берега водоемов и зон отдыха. Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы приветствует тех, кто по зову своего сердца творит это добро.













Чтобы не было беды от воды

С 1 апреля по 15 сентября этого года по призыву департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края стартовала региональная акция в рамках всероссийской акции «Вода России». Пройдет она под знаком Года добровольца (волонтера), объявленного Указом Президента РФ Владимира ПУТИНА от 6 декабря 2017 года №583.

Инициатором этой всероссийской акции, которая с 2014 года проводится ежегодно, стала Межрегиональная общественная организация «Природоохранный союз» при участии Минприроды РФ. Ее значение растет с каждым годом, и в минувшем в ней по всей стране участвовало уже до 1,5 миллионов человек из 63 регионов, которые очистили берега 10 000 водоемов.

Свой вклад вносят и добровольцы Приморья. В 2017 году в ходе акции «Вода России» они очистили берега 146 водных объектов. В акции приняли участие свыше 5 000 человек. Они очистили от мусора территории общей площадью более 350 000 кв. метров, и было собрано более 131,4 тонн мусора. Многие водоемы после этого были взяты под постоянный общественный контроль, и это повысило эффективность дальнейшего взаимодействия волонтеров с органами государственного экологического надзора в охране побережий от нарушителей природоохранного законодательства.

Руководитель департамента Александр КОРШЕНКО пригласил всех заинтересованных и неравнодушных к вопросам охраны окружающей среды, особенно организованные коллективы, в этом году принять активное участие в значимой для окружающей среды Приморья акции по очистке берегов малых рек и водоемов.

Ударный санитарный

Уже на следующий день, 2 апреля, во Владивостоке стартовала другая экологическая акция - санитарный двухмесячник по приведению города в порядок. Причем отдельные коллективы начали эту акцию, не дожидаясь команды - неделей раньше.

Как отметили в Администрации города, в этом двухмесячнике помимо организаций и предприятий, которые ответственны за чистоту - это дорожные и коммунальные службы, ТСЖ и управляющие компании, транспортники и организации всех форм собственности - участвуют и многочисленные добровольцы.

Цель акции - навести порядок, чтобы общественные, подведомственные и приватные территории заблестели чистотой, радуя и привычных ко всему горожан, и впечатлительных гостей.

Сейчас соответствующее поручение мэра Виталия ВЕРКЕЕНКО выполняют городские предприятия - дорожные службы очищают городские дороги от мусора, песка и пыли, делая это в основном после трудового дня, когда интенсивность автомобильных потоков ослабевает, и спецтехника не создает помех движению. В ближайшее время по дорогам города пройдут автопылесосы и спецмашины, занимающиеся мойкой дорог и дорожных ограждений.

Работники предприятия «Содержание городских территорий» рубят сухие и старые деревья в скверах города, занимаются санитарной и декоративной обрезкой деревьев и кустарников, вывозом веток на утилизацию.

Озеленители вовсю готовят клумбы под высадку цветов. В управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока запланировали украсить город, высадив более 300 000 цветов, в том числе 60 000 тюльпанов, а также - однолетние цветы - петунии, тагетесы, канны, пеларгинии, львиный зев и бегонии, 3 200 кустарников и 330 деревьев хвойных и лиственных пород. В частности - каштаны, абрикосы и багульник. Мэр отметил: «Владивосток - единственный город в России, имеющий природную символику, и этот символ - багульник. Красивейшее растение, и я хочу, чтобы его цветы украшали наш город».

Чтобы всегда было чисто

Надо отметить, что со стороны жителей Владивостока, которые активно участвуют в субботниках и других акциях по улучшению городской среды, есть щекотливые вопросы к профессионалам, которые должны постоянно поддерживать ее чистоту. Как можно оценивать труд дворников, которых зачастую просто не видно на улицах!? Понятно, что они могут отдыхать, когда все убрано, но они просто слишком многое не делают из того, что им надо бы делать, чтобы в субботники люди не доделывали их работу, а занимались тем, что надо сделать дополнительно.

20 марта врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО провел совещание, на котором обсуждалось, как сделать Владивосток чистым, а обслуживание его управляющими компаниями - качественным. В нем приняли участие глава Владивостока Виталий Веркеенко и представители около 60 управляющий компаний города.

Мэр на этом совещании, в частности, отметил неэффективную работу УК по уборке своих территорий: «Очень много нареканий было от жителей - не убраны были лестницы, которые должны очищаться в первую очередь, не почищены подъездные пути, и даже входы в подъезды. Управляющие компании должны выполнять функции, которые взяли на себя, заключив соглашения с жителями. Не буду говорить об отстающих, сейчас нам надо выстроить с управляющими компаниями конструктивные отношения на благо жителей нашего города».

Надо сказать, что сами жители города, утонувшего в мартовском снегу, готовы были взять в руки лопаты и скребки, чтобы помочь коммунальщикам. Однако выдать инструмент было некому. А своими силами УК явно не справлялись.

Андрей Тарасенко потребовал провести паспортизацию городских территорий, чтобы все городские службы и УК четко представляли зоны своей ответственности в уборке Владивостока и содержали их в надлежащем порядке: «Необходимо составить список территорий и поручить управляющим компаниям круглогодично поддерживать на них порядок. Они обязаны делать это на своих придомовых территориях. Население должно быть довольно качеством работы управляющих компаний».

Глава города сказал, что это поручение по паспортизации будет выполнено, и обратился к представителям УК: «Мы готовы вам помочь, ведь цель у нас одна - чистый город. И уборка должна быть комплексной. Без уборки придомовых территорий, которая зависит от вас, хорошего результата не добиться».

Представители власти отметили, что всегда готовы выслушать и оценить трудности УК, которые имеются в профессиональной деятельности ответственных за чистоту города коллективов, и - помочь. В частности было отмечено, что недостаток в уборке территорий средств малой механизации, вероятно, будет компенсирован развертыванием в Приморье производства по сборке уборочной техники.

Надо полагать, что и горожанам будет намного приятнее участвовать в общественных акциях по уборке города, когда они будут видеть, что и профессионалы в этом деле тоже в какой-то степени больны энтузиазмом.

КСТАТИ

И, конечно, все на субботник!

21 апреля на традиционный весенний субботник выйдут многие жители городов и сел края. В нем только во Владивостоке ежегодно участвуют до 200 тысяч человек. И в этом году горожан вновь приглашают проявить общественную активность в том, чтобы привести в порядок общественные пространства возле своего дома: покрасить малые формы, установить, где нет, столы и скамейки, посадить цветы и деревья, поправить декоративные изгороди и пр.

Как отметили в мэрии, все желающие принять участие в субботнике могут получить необходимый для работ инвентарь - грабли, лопаты, метлы, ведра, перчатки, и - саженцы. Но для этого жильцам надо обратиться с заявкой в управляющую домом организацию или ТСЖ. Тем же, кто желает озеленить «свою территорию» по своему вкусу, предлагается приобретать саженцы в лесопитомниках, в ГНУ Приморская плодово-ягодная опытная станция ПримНИИСХ и в Ботаническом саду ДВО РАН.

На фото: Идет весенняя «зачистка» городов и сел Приморья. Весна, весна на улице, весенние дымки…

Фото Ирины БАРАННИК

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.