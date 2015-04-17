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Путин взял под контроль ситуацию с выплатой зарплаты работникам "ТМК"
Работник компании «ТМК» Антон Тюришев вчера, 16 апреля, в ходе «Прямой линии» с Владимиром Путиным задал вопрос Президенту. Вопрос касался задолженности по зарплате сотрудникам компании, в частности, задействованных на строительстве космодрома «Восточный». Владимир Путин пообещал взять ситуацию под свой контроль. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.
Как сообщил Антон Тюришев, компания в стадии банкротства, и люди 4 месяца не получали зарплату. Выплаты начались лишь в апреле.
«Антон Иванович, значит, мы с вами возьмем это под двойной контроль: Вы – на месте, а я – здесь, из Москвы», – подчеркнул Президент.
Глава государства добавил, что на объекте в последнее время прошли проверки, инициированные им лично.
«Все сбои, которые сейчас идут и по стройке, и по выплате заработной платы, абсолютно недопустимы, и, безусловно, никто с этим мириться не будет… Только в этом году предусмотрено 40 миллиардов. И, что самое главное, генеральному подрядчику все эти деньги перечислены. Почему они не доходят до субподрядчиков, до исполнителей, почему не выплачивается заработная плата – это большой вопрос, который требует и ищет своего кропотливого исследователя – не только в лице Контрольного управления и Счетной палаты, но и в лице Следственного комитета. Надеюсь, что все это будет сделано», – заявил Владимир Путин.
Напомним, в ситуацию с компанией «ТМК» уже вмешались заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин и Губернатор Приморья Владимир Миклушевский. На днях в Приморье Губернатор провел совещание по вопросу погашения долгов перед работниками компании «ТМК», а также их дальнейшего трудоустройства. В нем приняли участие прокурор Приморского края Сергей Бессчасный, представители ФСБ, а также руководство компании «ТМК».
На данный момент Администрация Приморского края уже перечислила «ТМК» 15 миллионов рублей. В апреле компания суммарно получит от Администрации региона 31 миллион рублей, в мае – еще 10 миллионов. Это средства за оплату выполненных компанией работ на краевых объектах. Об этом сообщил первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев.
15 апреля председатель профсоюза работников «ТМК» Леонид Осокин подтвердил, что сотрудники компании уже получили часть заработной платы за предыдущие месяцы.
Ранее генеральный директор ЗАО «ТМК» Игорь Нестеренко от своего имени и от имени профсоюза выразил благодарность заместителю Председателя Правительства РФ Дмитрию Рогозину и Губернатору Приморья Владимиру Миклушевскому за внимание к ситуации, сложившейся в компании.
«И руководство компании, и профсоюз работников благодарны Губернатору и Дмитрию Рогозину за внимание. Благодаря взаимодействию «ТМК» смогла начать выплачивать сотрудникам заработную плату», – подчеркнул он.
Сейчас совместно с руководством компании Администрация края разрабатывает план трудоустройства работников, которые могут попасть под сокращение – это около 500 человек.
По словам Василия Усольцева, 80 работников обратились с заявлениями о переходе на работу в «Примавтодор». Все они приняты на строительство Нарвинского тоннеля. Также, благодаря вмешательству Дмитрия Рогозина, достигнута договоренность о трудоустройстве около 200 специалистов в «Дальспецстрой» на строительство космодрома «Восточный». Кроме того, на данный момент в Уссурийске, где расположена компания «ТМК», есть 1 400 вакансий в строительной сфере.
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