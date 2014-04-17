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В Приморье резко выросло количество туристов из Южной Кореи
В I квартале 2014 года увеличилось количество иностранцев, въехавших в Россию через приморские пункты пропуска.
По информации департамента координации правоохранительной деятельности, Приморского края, за три месяца через пункты пропуска региона в Россию въехало более 83 тысяч граждан. Это на 12 процентов выше уровня прошлого года.
«Рост произошел за счет граждан КНР – более 53,3 тысяч, Республики Корея – более 6,7 тысяч и КНДР – около 5,8 тысяч человек. Примечательно, что увеличение количества потока через границу южнокорейских граждан увеличилось на 78,9 процента», - отметили в департаменте.
Подчеркнуто, что основная часть иностранцев, въехавших в Россию через Приморье, - туристы.
«Туристы составили 18,2 процента от общего количества прибывших иностранцев. С коммерческими целями въехали 16,2 процента, в качестве иностранной рабочей силы – 18 процентов», - сообщили специалисты.
Стоит отметить, что отмена виз так стимулирует граждан Республики Корея посещать Приморье. Напомним, соглашение об отмене виз между Россией и Южной Кореей действует с 1 января текущего года. Воспользоваться безвизовым режимом могут туристы, отправляющиеся в Корею на срок не более 60 дней. При этом максимальный срок пребывания в этой стране без визы устанавливается в 90 дней в течение полугода. Такое же право получили россияне, отправляющиеся в Корею с деловыми или частными целями.
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