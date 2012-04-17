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На встрече с заказчиком мебельщик из Приморья сам «попал» на 17 тысяч руб.

17 Апреля 2012, 01:09 | Приморье

В отделе судебных приставов по Надеждинском району на исполнении находится исполнительный лист о взыскании с гражданина Л. компенсации морального вреда в размере свыше 17 тысяч рублей.

В течение длительного времени должник не являлся в отдел по требованию судебного пристава, не отвечал на телефонные звонки, на момент прибытия судебного пристава-исполнителя по месту жительства всегда отсутствовал.

Тем временем выяснилось, что должник занимается изготовлением встроенной мебели в частном порядке. Представившись заказчиком, судебный пристав-исполнитель назначил неплательщику встречу. В назначенный час гражданин Л. прибыл по заранее оговоренному адресу и - в сопровождении судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов был доставлен в отдел судебных приставов по Надеждинскому району для вручения требования об исполнении судебного решения. Кроме того, должнику было назначено время для явки к судебному приставу-исполнителю с целью предоставления документов, подтверждающих выплату задолженности.

После того, как в назначенное время гражданин Л. вновь не явился в отдел судебных приставов, он был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.14 КРФоАП за невыполнение законных требований судебного пристава, что, в свою очередь, влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей.

«Золотой Рог».

Автор: УФССП России по Приморскому краю
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