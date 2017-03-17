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В Приморье осиротевшие тигрята переехали в общую "квартиру"
Два осиротевших тигренка, которые сейчас обитают в Центре реабилитации и реинтродукции тигров в селе Алексеевка Приморского края, после нескольких месяцев лечения и карантина выпущены в один просторный вольер.
Эти полосатые сироты, спасенные зимой от неминуемой гибели специалистами Департамента охотнадзора в Пожарском и Лазовском районах Приморского края, с самого начала находятся под опекой, в том числе, WWF России и Центра «Амурский тигр». Теперь, после перемещения в вольер, у тигрят появилась возможность вволю играть и просто быть рядом, что очень важно для таких высокоразвитых хищников, какими являются тигры. Для наблюдения за животными и их развитием, WWF России оснастил вольер, где сейчас находятся тигрята, специальной видеосистемой.
«Я лично наблюдал воссоединение тигрят: без слёз на это смотреть было невозможно! Они действительно очень рвались друг к другу и, наконец, получили эту возможность. Решение поместить тигрят в один вольер было принято коллегиально и очень правильно. Потому что одновозрастные тигрята должны развиваться вместе. Это как с щенками, которые, если растут вместе, гораздо крепче, у них гораздо более выраженные социальные связи. Поэтому, моё мнение, это отличное решение на радость нам и, я надеюсь, на радость этим маленьким хищникам», – комментирует руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ Павел Фоменко.
«Объединение разнополых детенышей животных – обычная практика в реабилитационных центрах по всему миру. В дикой природе обычно у молодых хищников есть братья и сестры. Они живут в коммуникации друг с другом. Несмотря на то, что наши тигрята из разных выводков, по возрасту они примерно одинаковые. В играх между собой они будут оттачивать мастерство охотника. А разнополость обеспечит отсутствие конфликтов, которые зачастую в дикой природе возникают из-за недостатка еды, чего, разумеется, нет в условиях реабилитационного центра», – комментирует директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
Теперь жизнь тигрят в реабилитационном центре будет гораздо интереснее, чем, если бы они росли поодиночке. Сотрудники Центра создали для юных хищников все необходимые условия для совместного обитания и оттачивания охотничьих навыков. Они невероятно быстро нашли общий язык, впрочем, как это бывает у всех детей.
«Тигрят поместили в просторный вольер общей площадью около 1га. Пока они едят мясо, которое им даем мы, но раз в неделю они будут получать корм в виде живых животных, - комментирует директор Центра реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных» (ПРОО «Центр «Тигр») Виктор Кузьменко. – Специалисты Центра будут наблюдать за хищниками, надеемся, все будет хорошо, и в будущем эти тигрята создадут пару».
Напомним, что самец из этой пары был доставлен в Центр реабилитации сотрудниками охотничьего надзора Приморского края 13 января 2017 года. Его нашли раненным в Пожарском районе. Несколько месяцев ветеринары боролись за жизнь хищника. Основная задача, которая стояла перед специалистами – восстановить целостность лицевой части черепа: носовые кости и кости верхней части, а также восстановить зрительную функцию глаза, который сильно пострадал в результате ранения. 28 февраля 2017 года был проведен плановый ветеринарный осмотр тигра, который показал, что состояние самца хорошее: раны на лицевой части головы, полученные животным, в том числе по вине человека, зажили. О прошлых невзгодах сейчас напоминают лишь шрамы на морде хищника.
Юную самку сотрудниками охотничьего надзора Приморского края спасли 16 декабря 2016 года. В лютые морозы две недели тигренок, оставшейся без матери, бродил около поселка Лазов в Лазовском районе. Операция по изъятию малышки из дикой природы тщательно готовилась сотрудниками оперативной группы охотничьего надзора и ФГБУ «Объединенная дирекция Лазовского заповедника и национального парка «Зов тигра»». Только убедившись в том, что тигренок действительно остался без матери, специалисты приняли решение об отлове животного. В процессе реабилитации выяснилось, что у тигрицы повреждена задняя лапа. Лечение прошло без хирургического вмешательства и теперь тигрица резво бегает по новому вольеру в компании с юным кавалером.
Фото: тигрята с камеры наблюдений Центра реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных» (ПРОО «Центр «Тигр»)
Авторство фото ©Flickr / Tambako The Jaguar
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