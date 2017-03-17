Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Жительница Приморья прописала у себя 29 граждан
Теперь ей грозит до трех лет лишения свободы, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ОМВД России по городу Уссурийску.
Дознавателями отдела МВД России по городу Уссурийску окончено расследование уголовного в отношении 35-летней местной жительницы, которая обвиняется в фиктивной постановке на учет граждан по месту пребывания в жилом помещении по статье 322.2 УК РФ.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемая, в период с марта 2016 года по январь 2017 года осуществила фиктивную постановку на учет по месту пребывания 29 граждан в своем двухкомнатном доме на улице Волочаевской, где она проживает со своими пятью несовершеннолетними детьми.
Сотрудниками полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Приморскому краю установлено, что фактически по месту регистрации граждане не проживают. Предоставленная возможность использовалась для непривлечения к административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории Российской Федерации.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения, по существу.
Иван КРЫШАН.
Новости тематики
- Жительница Приморья прописала у себя 29 граждан
- В Приморье медработнику вернули вычтенные деньги
- В Приморье будущих общественников обкатали в экспертных советах
- "Помогите Ксюшке стать обычным ребенком"
- В воскресенье воздух в Приморье прогреется до +15 °С
- В Приморье судьям добавят срок
- Бизнес-гороскоп: Козерогам стоит быть еще более упорными
- Ушел из жизни известный приморский журналист Виктор Дебелов
- Во Владивостоке снег закончится ночью
- Сообщения в соцсетях и WhatsUp о массовом суициде породили панику в Приморье
Новости раздела
- Жительница Приморья прописала у себя 29 граждан
- В Приморье медработнику вернули вычтенные деньги
- В Приморском крае в Лазовском заповеднике специалисты фиксируют пробуждение природы
- Жителям Приморья угрожают мошенники
- Спасателей Приморья призывают пройти лесопожарный период с наименьшими потерями
- Рейнджеры из Приморья и Хабаровского края выступили на соревнованиях в Китае
- Выпускные вечера в Приморье продлятся неделю
- Фотопроект "Посмотри на Владивосток *2016" зовет в школу
- В Приморье будущих общественников обкатали в экспертных советах
- "Помогите Ксюшке стать обычным ребенком"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Опальный мэр Владивостока пошел в контратаку
- На Дальнем Востоке задержали крупного чиновника
- По рублю ударят со всего размаха
- В Приморье создадут огромное производство
- На Дальнем Востоке женщина нашла у дороги 24 слитка золота
- На Дальнем Востоке украдено почти три миллиарда рублей
- В Приморье появится еще один мост
- Рыбаков-любителей в Приморье возьмут за жабры
- Мусоровоз "собрал" несколько машин во Владивостоке
- За бесплатные "дальневосточные гектары" просят по 30 тысяч рублей