Жительница Приморья прописала у себя 29 граждан

Теперь ей грозит до трех лет лишения свободы, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ОМВД России по городу Уссурийску.

Дознавателями отдела МВД России по городу Уссурийску окончено расследование уголовного в отношении 35-летней местной жительницы, которая обвиняется в фиктивной постановке на учет граждан по месту пребывания в жилом помещении по статье 322.2 УК РФ.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемая, в период с марта 2016 года по январь 2017 года осуществила фиктивную постановку на учет по месту пребывания 29 граждан в своем двухкомнатном доме на улице Волочаевской, где она проживает со своими пятью несовершеннолетними детьми.

Сотрудниками полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Приморскому краю установлено, что фактически по месту регистрации граждане не проживают. Предоставленная возможность использовалась для непривлечения к административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории Российской Федерации.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения, по существу.

Иван КРЫШАН.