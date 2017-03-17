В Приморье медработнику вернули вычтенные деньги

Главврач больницы решил удержать часть зарплаты своего сотрудника, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

Прокуратура Пожарского района провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности районной больницы, в ходе которой выявлены нарушения трудовых прав работника.

Установлено, что на основании приказа главного врача учреждения здравоохранения при начислении заработной платы одной из работниц были произведены удержания денежных средств, затраченных работодателем на повышение ее квалификации. В последующем руководством планировалось ежемесячно производить удержание этой же суммы из ее заработной платы в течение 10 месяцев.

Между тем, указанные действия произведены с нарушением требований ст. ст. 207, 249 Трудового кодекса РФ, поскольку подобные удержания могут производиться лишь при наличии ученического договора и только в случае увольнения работника до истечения срока трудового договора.

Учитывая данные обстоятельства, на незаконный приказ об удержании денежных средств из заработной платы работника прокурором района принесен протест, который рассмотрен и удовлетворен. Кроме этого, в адрес главного врача больницы внесено представление об устранении выявленных нарушений закона и возврате удержанных у работника денежных средств.

Во исполнение требований прокурора права работника восстановлены, сотрудник кадровой службы, допустивший нарушения трудового законодательства, привлечен к дисциплинарной ответственности.

Иван КРЫШАН.