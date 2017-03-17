Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморском крае в Лазовском заповеднике специалисты фиксируют пробуждение природы
Сотрудники Лазовского заповедника и нацпарка «Зов тигра» тщательно фиксируют первые признаки весны и пробуждения природы. К ним относятся появление ранних цветов, пение птиц и выход из зимнего сна лесных обитателей.
На южных склонах уже можно встретить подснежники – желтые цветки адониса амурского. Активизировались птицы – запела восточная синица и гаичка, засвистел поползень, застучал свою барабанную дробь белоспинный дятел. Как рассказал "Золотому Рогу" научный сотрудник заповедника, орнитолог Валерий Шохрин, таким образом пернатые готовятся к размножению и обозначают свою территорию, где будут гнездиться. А сороки уже с конца февраля носят веточки, ремонтируют свои прошлогодние гнезда и строят новые.
9 марта в долине Америка инспекторы заповедника видели бурундука, а это говорит о том, что стало достаточно тепло для пробуждения из зимнего сна и бурундуков, и других зверей - барсуков, медведей, енотовидных собак.
Научный сотрудник Лидия Маковкина отмечает еще один признак прихода весны: началось сокодвижение у клёна мелколистного и ореха манчжурского. «Пока оно не стабильно, - говорит Лидия Васильевна, - когда теплеет, сок идет, а когда температура опускается, то процесс приостанавливается, чтобы опять возобновиться по теплу».
А 14 марта в заповеднике заметили серую цаплю – значит и эти перелетные птицы уже потянулись к родным местам после зимовки в теплых краях, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе Лазовского заповедника.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- В Приморском крае в Лазовском заповеднике специалисты фиксируют пробуждение природы
- Спасателей Приморья призывают пройти лесопожарный период с наименьшими потерями
- Рейнджеры из Приморья и Хабаровского края выступили на соревнованиях в Китае
- В ближайшее время в Приморье будет введен противопожарный режим
- Сразу три тигра попали в объектив фотоловушки в нацпарке "Бикин" в Приморье
- В Приморье два острова попали под охрану государства
- Марафон "Заповедная волна" объединит 23 заповедника и нацпарка от истоков до устья Амура
- Сюжет о Сихотэ-Алине и амурском тигре войдет в сериал "Наша планета" компании Netflix
- В Приморье в нацпарке "Бикин" впервые пройдет праздник "Ва:кчай ни"
- В Приморье полиция отказывается возбуждать дело против браконьера, наехавшего на охотинспектора
Новости раздела
- Жительница Приморья прописала у себя 29 граждан
- В Приморье медработнику вернули вычтенные деньги
- В Приморском крае в Лазовском заповеднике специалисты фиксируют пробуждение природы
- Жителям Приморья угрожают мошенники
- Спасателей Приморья призывают пройти лесопожарный период с наименьшими потерями
- Рейнджеры из Приморья и Хабаровского края выступили на соревнованиях в Китае
- Выпускные вечера в Приморье продлятся неделю
- Фотопроект "Посмотри на Владивосток *2016" зовет в школу
- В Приморье будущих общественников обкатали в экспертных советах
- "Помогите Ксюшке стать обычным ребенком"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Опальный мэр Владивостока пошел в контратаку
- На Дальнем Востоке задержали крупного чиновника
- По рублю ударят со всего размаха
- В Приморье создадут огромное производство
- На Дальнем Востоке женщина нашла у дороги 24 слитка золота
- На Дальнем Востоке украдено почти три миллиарда рублей
- В Приморье появится еще один мост
- Рыбаков-любителей в Приморье возьмут за жабры
- Мусоровоз "собрал" несколько машин во Владивостоке
- За бесплатные "дальневосточные гектары" просят по 30 тысяч рублей