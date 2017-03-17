В Приморском крае в Лазовском заповеднике специалисты фиксируют пробуждение природы

Сотрудники Лазовского заповедника и нацпарка «Зов тигра» тщательно фиксируют первые признаки весны и пробуждения природы. К ним относятся появление ранних цветов, пение птиц и выход из зимнего сна лесных обитателей.





На южных склонах уже можно встретить подснежники – желтые цветки адониса амурского. Активизировались птицы – запела восточная синица и гаичка, засвистел поползень, застучал свою барабанную дробь белоспинный дятел. Как рассказал "Золотому Рогу" научный сотрудник заповедника, орнитолог Валерий Шохрин, таким образом пернатые готовятся к размножению и обозначают свою территорию, где будут гнездиться. А сороки уже с конца февраля носят веточки, ремонтируют свои прошлогодние гнезда и строят новые.

9 марта в долине Америка инспекторы заповедника видели бурундука, а это говорит о том, что стало достаточно тепло для пробуждения из зимнего сна и бурундуков, и других зверей - барсуков, медведей, енотовидных собак.

Научный сотрудник Лидия Маковкина отмечает еще один признак прихода весны: началось сокодвижение у клёна мелколистного и ореха манчжурского. «Пока оно не стабильно, - говорит Лидия Васильевна, - когда теплеет, сок идет, а когда температура опускается, то процесс приостанавливается, чтобы опять возобновиться по теплу».

А 14 марта в заповеднике заметили серую цаплю – значит и эти перелетные птицы уже потянулись к родным местам после зимовки в теплых краях, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе Лазовского заповедника.