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В Приморском крае в Лазовском заповеднике специалисты фиксируют пробуждение природы

17 Марта 2017, 14:17 | Приморье

Сотрудники Лазовского заповедника и нацпарка «Зов тигра» тщательно фиксируют первые признаки весны и пробуждения природы. К ним относятся появление ранних цветов, пение птиц и выход из зимнего сна лесных обитателей.


 

На южных склонах уже можно встретить подснежники – желтые цветки адониса амурского. Активизировались птицы – запела восточная синица и гаичка, засвистел поползень, застучал свою барабанную дробь белоспинный дятел. Как рассказал "Золотому Рогу" научный сотрудник заповедника, орнитолог Валерий Шохрин, таким образом пернатые готовятся к размножению и обозначают свою территорию, где будут гнездиться. А сороки уже с конца февраля носят веточки, ремонтируют свои прошлогодние гнезда и строят новые.

9 марта в долине Америка инспекторы заповедника видели бурундука, а это говорит о том, что стало достаточно тепло для пробуждения из зимнего сна и бурундуков, и других зверей - барсуков, медведей, енотовидных собак.

Научный сотрудник Лидия Маковкина отмечает еще один признак прихода весны: началось сокодвижение у клёна мелколистного и ореха манчжурского. «Пока оно не стабильно, - говорит Лидия Васильевна, - когда теплеет, сок идет, а когда температура опускается, то процесс приостанавливается, чтобы опять возобновиться по теплу».

А 14 марта в заповеднике заметили серую цаплю – значит и эти перелетные птицы уже потянулись к родным местам после зимовки в теплых краях, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе Лазовского заповедника.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: лазовский заповедник  экология 



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