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Жителям Приморья угрожают мошенники
17 Марта 2017, 09:40 | Приморье
Отделение ПФР по Приморскому краю сообщает, что в последнее время участились случаи мошенничества по отношению к людям пожилого возраста. Неизвестные лица представляются специалистами Пенсионного фонда РФ, запрашивают персональные данные граждан, включая ФИО, СНИЛС, год рождения, номер паспорта и дату его выдачи, которые в дальнейшем могут быть незаконно использованы, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
В связи с этим гражданам необходимо быть осторожнее и помнить следующее: СНИЛС, как и паспорт – является документом личного хранения. Кроме этого СНИЛС используется в качестве идентификатора гражданина на портале государственных услуг, и не должен предъявляться незнакомым лицам.
Отделение ПФР по Приморскому краю призывает граждан всех возрастов быть бдительными и помнить, что сотрудники Пенсионного фонда по квартирам не ходят. Любой прием граждан осуществляется специалистами ПФР только в клиентских службах территориальных органов ПФР края.
Отметим, если у Вас возникли сомнения по поводу гражданина, который представился сотрудником ПФР, Вы всегда можете позвонить в Пенсионный фонд 8 (423) 249 86 00 и уточнить информацию о данном специалисте. Не допустите совершения обмана в отношении себя и своей семьи, особенно в отношении своих пожилых родственников. По всем ситуациям, вызывающим сомнение, следует обращаться в правоохранительные органы.
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Теги: мошенничество
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