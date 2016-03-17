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В Приморье среднемесячная зарплата чиновника в 1,6 раза выше среднекраевого уровня

17 Марта 2016, 10:00 | Приморье

На конец 2015 года численность работников органов государственной власти и местного самоуправления составила 33.4 тыс. человек, штаты были укомплектованы на 92,6%. Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила в 2015 году 54,8 тыс. рублей, что выше среднекраевого уровня в 1,6 раза. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Приморскстат.

В федеральных органах власти на конец года было занято 25.4 тыс. человек (из них 92% государственных служащих), в краевых – 3 тыс. человек (74%). За год их численность уменьшилась на 1.2 тыс. человек. Ежемесячно в течение года им платили за труд 56.9 и 55.8 тыс. рублей, соответственно.

Среднемесячная заработная плата 4.9 тыс. работников (89% муниципальных служащих) местного самоуправления составила 43.5 тыс. рублей. Она дифференцировалась от 25.9 тыс. рублей в Красноармейском муниципальном образовании до 59.9 тыс. – во Владивостокском городском округе. 

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: чиновник  зарплата 



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Комментарии

  • пенсионер11:06, 17.03.2016#

    мне тоже в 2015 году пенсион увеличили на 400 рублей!

  • работающий пенсионер11:48, 17.03.2016#

    А я работаю. В бюджете денег нет, поэтому Государство решило мне увеличивать не надо и на 400 рублей. На работающих пенсионерах сэкономили, а себе увеличили зарплаты на 40%- 60%. ЭКОНОМНЫЕ ВЫ НАШИ !!!

  • РќСЋСЂР°14:27, 17.03.2016#

    Что за бредни. Если у обычного госслужащего среднего уровня , коих большинство, зп 40000 руб - то сколько эта зп у толстосумов наверху, что в среднем выходит 54, 8?!

  • Р СњРЎР‹РЎР‚Р В°14:28, 17.03.2016#

    Как раз у рядовых зп и сокращают! а директорам - повышают за их счет плюс еще сверху "за вредность"

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