В Приморье среднемесячная зарплата чиновника в 1,6 раза выше среднекраевого уровня

На конец 2015 года численность работников органов государственной власти и местного самоуправления составила 33.4 тыс. человек, штаты были укомплектованы на 92,6%. Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила в 2015 году 54,8 тыс. рублей, что выше среднекраевого уровня в 1,6 раза. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Приморскстат.

В федеральных органах власти на конец года было занято 25.4 тыс. человек (из них 92% государственных служащих), в краевых – 3 тыс. человек (74%). За год их численность уменьшилась на 1.2 тыс. человек. Ежемесячно в течение года им платили за труд 56.9 и 55.8 тыс. рублей, соответственно.

Среднемесячная заработная плата 4.9 тыс. работников (89% муниципальных служащих) местного самоуправления составила 43.5 тыс. рублей. Она дифференцировалась от 25.9 тыс. рублей в Красноармейском муниципальном образовании до 59.9 тыс. – во Владивостокском городском округе.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.