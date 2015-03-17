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Владивостокский морской рыбопромышленный колледж принимает документы с 20 июня по 15 августа
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДАЛЬРЫБВТУЗ»
Это ВАШ путь к успеху!
это востребованные и высокооплачиваемые на рынке труда профессии;
это возможность увидеть весь мир своими глазами;
это бесплатное 3разовое питание, обмундирование и благоустроенное общежитие (по морским специальностям);
это отсрочка от армии на весь срок обучения (на базе 9ти классов);
это интересная культурная и спортивная жизнь.
|
Производится прием документов на 20152016 учебный год на очное и заочное обучение на бюджетной и коммерческой основе на базе 9 и 11 классов по специальностям:
|
|
|
КВАЛИФИКАЦИЯ
|
1.
|
Судовождение
|
техниксудоводитель
|
2.
|
Эксплуатация судовых энергетических установок
|
техниксудомеханик
|
3.
|
Монтаж и техническая эксплуатация холодильнокомпрессорных машин и установок (по отраслям)
|
техник
|
4.
|
Обработка водных биоресурсов
|
техниктехнолог
|
5.
|
Ихтиология и рыбоводство
|
техникрыбовод
|
6.
|
Технология продукции общественного питания
|
техниктехнолог
|
7.
|
Промышленное рыболовство
|
техник
|
8.
|
Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики
|
техникэлектромеханик
|
9.
|
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)
|
техникмеханик
|
10.
|
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам транспорта)
|
техник
|
11.
|
Информационные системы (по отраслям)
|
техник по информационным системам
|
12.
|
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), срок обучения - 1 год 10 мес.
|
бухгалтер
|
А также на коммерческой основе, на базе 9 и 11 классов по специальности:
|
1.
|
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
|
техник
Срок обучения по всем специальностям на базе 11 классов - 2 года 10 месяцев, на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев.
Приём документов на дневную форму обучения производится с 20 июня по 15 августа 2015 г.
Прием документов на заочную форму обучения производится до 14 декабря 2015 года.
Документы для поступления на очную форму обучения:
документ об образовании аттестат (подлинник или копия, заверенная надлежащим образом);
медицинская справка (форма 086у для абитуриентов), оформляется в поликлинике по месту жительства, сертификат о прививках;
справка от нарколога;
справка от психиатра;
6 фотографий 3х4;
гражданский паспорт.
Документы для поступления на заочную форму обучения:
документ об образовании аттестат (подлинник или копия, заверенная надлежащим образом);
копия медицинской книжки моряка или медицинская справка (форма 086у для абитуриентов), выдается в поликлинике по месту жительства;
4 фотографии 3х4;
гражданский паспорт.
Адрес колледжа: 690068, Владивосток, ул. Кирова, 93, «ВМРК», каб. 107, 104
Справки по телефонам: (423) 2319725, (423) 2318519, еmail: college_vmrc@mail.ru
Наш сайт: www.vmfc.ru
Лицензия 0664 от 26 марта 2013 года. Реклама
Спецвыпуск "Куда пойти учиться", газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Здравствуйте скажите пожалуйста в 2017 году будет набор учеников?.