Погорельцы приморского села Амгу получат по 110 тысяч рублей

На сегодняшней пресс-конференции с директором департамента труда и социального развития Приморского края Лилией ЛАВРЕНТЬЕВОЙ сообщили, что начались выплаты пострадавшим во время пожара в селе Амгу.

- Губернатором Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ было принято решение о выплате единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей на каждого человека, включая детей, плюс 100 тысяч рублей на каждого человека за полностью утраченное имущество, - сообщила директор департамента.

Как сообщил корреспондент ZRPRESS с места события, еще 200 тысяч рублей будет выплачено жительнице Амгу, которая получила незначительные ожоги во время пожара.

Как сказала Лилия Лаврентьева, рейсовый вертолет уже к обеду сегодняшнего дня прибыл в поселок, были доставлены денежные средства и начались выплаты. «Адреса пострадавших граждан известны, поскольку они проживают у родственников. Все, кто сегодня находится на месте, получат материальную помощь», - сообщила директор департамента. Кроме того, в поселке есть 9 домов, которые по оценке местного населения частично пострадали от пожара, в них проживает 31 человек (эту предварительную цифру предоставил глава поселения).

- В решении комиссии по ликвидации ЧС есть в том числе позиция: как только мы получим заверенные главой поселения списки, будет вынесено решение о выплате этим гражданам единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей на каждого человека и 50 тысяч за частично утраченное имущество, - добавила Лилия Лаврентьева.

Она также сообщила, что как только произошла данная чрезвычайная ситуация, начался сбор гуманитарной помощи. Уже 10 марта был подготовлен КАМАЗ, полный новых вещей, в числе которых были постельные принадлежности – одеяла и подушки, комплекты постельного белья, а также теплая одежда и обувь для мужчин, женщин и детей, оставшихся без крова. 12 марта грузовик прибыл в Амгу, и погорельцам была оказана гуманитарная помощь.

- Мы очень активно работали с благотворительным фондом «Мама», часть вещей была приобретена при участии этого фонда, - заметила директор департамента труда и социального развития. - На данный момент готовятся комплекты для детей – необходимые школьные принадлежности. Продолжается сбор помощи. Звонки неравнодушных людей поступают в наш департамент регулярно.

Добавим, что свою работу продолжают отделения социальной защиты, которые расположены в каждом городе и районе Приморского края. Во Владивостоке Центр социального обслуживания населения находится по адресу Иртышская, 8, куда каждый желающий может принести передачи.

Напомним, пожар разгорелся 7 марта, потушить его удалось только 8. В тот же день в оперативно созданном штабе по ЧС было принято решение, что необходимо оказать помощь пострадавшим гражданам. Была объявлена чрезвычайная ситуация регионального характера.

Всего в ходе несчастья пострадало 19 домов, из которых 4 были нежилыми. Таким образом, денежную выплату получат 45 человек, в их числе 9 детей, которые проживали в 15 сгоревших домах.

Юлия ХАМАГАНОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.