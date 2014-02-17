Отличную работу приморских волонтеров отмечают гости олимпийского Сочи

Приморские волонтеры работают в Прибрежной, Горной и Дополнительной Олимпийских деревнях, они встречают всех гостей и трудятся в сервисе управления.

Как сообщили в департаменте по делам молодежи Приморского края, более двухсот ребят каждый день вносят огромный вклад в проведение Игр в Сочи. Высокий уровень квалификации волонтеров Приморья отмечает не только организационный комитет Игр, но и сами атлеты.

Например, бобслеист Ник Ганнингхам в своем микроблоге в «Твиттере» разместил фотографию с Приморским волонтером Ладой Чернышевой и упомянул об отличной работе добровольцев.

Напомним, Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский встретился с делегацией волонтеров перед их отъездом.

«О работе наших волонтеров я слышу только хорошие отзывы. Многие из вас прекрасно отработали на Саммите АТЭС, Универсиаде в Казани. Олимпиада в Сочи - новое испытание, к которому, я уверен, вы прекрасно подготовлены»,- подчеркнул Губернатор.

ZRPRESS.RU, Владивосток.