Генплан города Артем поменяют для обеспечения землей многодетных семей

В Артеме 195 многодетных семей получили земельные участки в собственность под индивидуальное жилищное строительство. Всего в реестр на предоставление земли включены 440 многодетных семей. К 1 сентября администрация округа обещает обеспечить землей всех граждан, включенных в реестр на 1 января 2014 года.

Как сообщили в департаменте земельных и имущественных отношений Приморья, в настоящее время разрабатывается проект планировки территории по улице Стрельникова в поселке Заводской. Для артемовских семей на площади 56 гектаров будут сформировано 236 земельных участков. Уже в апреле состоится первая жеребьевка по вновь сформированным участкам в этом районе.

Кроме этого, администрация округа готовит проект по внесению изменений в Генеральный план Артема, публичные слушания планируется провести в первых числах мая. Формирование земельных участков будет осуществляться и дальше - по мере необходимости при поступлении заявлений от граждан о включении в реестр.

Напомним, в Приморье сформирован план-график предоставления органами местного самоуправления земельных участков для многодетных семей. Он размещен на официальном сайте администрации Приморского края на странице департамента земельных и имущественных отношений. Сводный перечень действий по реализации закона был сформирован по итогам работы специальной комиссии, созданной по поручению Губернатора края Владимира Миклушевского.

Губернатор Владимир Миклушевский считает, что в этом году необходимо не только закрыть очередь среди многодетных семей, но и сформировать задел на будущее.

«Очередь будет расти и у нас должно быть понимание развития малоэтажного строительства в крае. Земли в Приморье достаточно, если у муниципалитов есть потребность менять генплан, пусть меняют. Это их полномочия, только процесс этот длительный и делать это нужно уже сейчас», - заявил глава региона.

ZRPRESS.RU, Владивосток.