Во Владивостоке первым героем ток-шоу "Личности" стал Виктор Горчаков

Во Владивостоке в Приморской краевой публичной библиотеке им. А. М. Горького состоялась премьера ток-шоу «Личности», телеверсия которого будет показана 18 февраля в 13.30 на канале "Россия 24" . Первым гостем стал председатель Законодательного Собрания Приморского края Виктор Горчаков.



Организатор дальневосточной науки, в прошлом - ректор ДВГУ и Таможенной академии, краевой депутат, председатель Законодательного собрания Приморского края Виктор Горчаков был тепло принят дискуссионной площадкой, подтвердив то уважение, которым он пользуется в крае. «Не завидую экспертам» - бросил он в сторону молодых активистов, собравшихся оценивать уровень ток-шоу, пишет ptr-vlad.ru.



Досье: Виктор Васильевич Горчаков - российский политик и учёный, председатель Законодательного Собрания Приморского края. Родился 11 ноября 1940 г. в городе Артёме Приморского края, здесь же с серебряной медалью окончил среднюю школу. В 1962 г. окончил физико-математический факультет ДВГУ по специальности «физик». Кандидатскую диссертацию защитил в Объединённом институте ядерных исследований в Дубне. С 1962 по 1988 год работал в ДВГУ: ассистент, старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой ядерной и статистической физики Дальневосточного государственного университета, декан физического факультета, с 1976 года - ректор. С 1988 по 1991 год - секретарь Приморского крайкома КПСС. С 1992 по 1996 год - начальник кафедры физики Дальневосточной государственной морской академии. С 1996 по 2001 год - начальник Владивостокского филиала Российской таможенной академии. С 2001 по 2003 год - руководитель департамента международного сотрудничества администрации Приморского края. С 2003 по 2006 год - вице-губернатор Приморского края по международным связям. С 2006 по 2011 год - председатель Законодательного Собрания Приморского края 4-го созыва. С 2011 года - депутат Законодательного Собрания Приморского края 5-го созыва, председатель Комитета по экономической политике и собственности. 30 мая 2012 года вновь избран председателем ЗСПК. С 2010 по 2012 год - заведующий кафедрой мировой экономики и экономической теории Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. С 1 февраля 2012 года возглавил Научно-аналитический центр международного партнёрства со странами АТР Школы региональных и международных исследований Дальневосточного федерального университета. Действительный член Международной академии информатизации (1998). Имеет звание генерал-майора таможенной службы. Лауреат Премии Правительства РФ (2000). Награждён медалью "За доблестный труд" (1970), орденом "Знак Почёта" (1981), медалью ГТК РФ За усердие (2001), орденом Дружбы (2010).

Валентина Воронова - известный журналист в Приморье, звезда Приморского телевидения времен перестройки - не сразу согласилась стать ведущей ток-шоу в библиотеке, но узнав, что первым гостем будет Виктор Горчаков, оставила сомнения. "Виктор Горчаков меня очень интересует как личность. Я считаю, что это один из тех политиков, которых мы называем "политик с человеческим лицом", - прокомментировала свое согласие вести ток-шоу Валентина Воронова.



Своим впечатлениями о премьере ток-шоу «Личности» Валентина Воронова поделилась на странице профессионального сообщества "Бар Журналист" в Facebook.com.

" Горчаков переиграл ведущую - таков мой собственный итог прошедшей встречи с председателем краевого Законодательного собрания Виктором Горчаковым в рамках нового проекта краевой библиотеки имени Горького «Личности». Начну с обратного.

Из основных плюсов двухчасового разговора - зал покинул лишь один человек.

Второе: впечатления аудитории – просто противоположные: некоторые, вроде Татьяны Прудкогляд, ушли в полном удовлетворении встречей, другие – остались недовольны тем, что осталась закрытой личная жизнь Виктора Васильевича, третьих – категорически не устроила ведущая, которая в присущей ей манере тянула одеяло на себя. Это стало особо заметным на обсуждении акта Магнитского и ответных действий российского руководства, принявшего «Закон Димы Яковлева».

«Вы делали все, для того, чтобы выдавить из собеседника ответ, который нужен вам»,- заметила одна из женщин после окончания встречи. И была права, увы: это подтвердила и группа молодых экспертов под руководством Александра Малышева, которая работала на этой встрече.

Журналист Сергей Кожин высказался в пользу того, что ему, напротив, не хватило экспрессии и темпа в диалоге, и посетовал также на то, что не было деталей личной жизни В.Горчакова: рассказа о семье, детях, рыбалке и других его увлечениях.

Теперь по содержательной части. Отчитываясь перед профессиональным сообществом, остановлюсь на середине разговора: о СМИ. Давая им оценку, председатель краевого Законодательного Собрания сказал, что местными распечатками изданий знакомится ежедневно. А из центральных отдает предпочтение «Независимой газете» и «Коммерсанту», журналам «Власть», «Эксперт» и «Деньги». От прямой оценки работы местных журналистов и их профессиональном предназначении он дипломатично уклонился. Зато на вопрос о целесообразности создания во ВГУЭС школы телевизионных ведущих ответил однозначно. Он приветствует начинание Валерия Бакшина и уверен, что у того все получится.

Возвращаясь к канве общего разговора, вспомню, что тот из гостей, кто назвал ведущую «вчерашним днем», поставил ей в упрек и то, что в ущерб «местным проблемам» звучали общие вопросы.

Это действительно так. Мне думается, что эти «общие вопросы» вопросы отражают сегодня настроения и запросы значительной части общества. К примеру, перспектива применения смертной казни (а по мнению ученых более 70% населения склоняются в пользу прекращения моратория на высшую меру наказания). Виктор Горчаков высказался однозначно: «Это не изменит положения с преступностью в стране».

Размышления атеиста Горчакова о взаимоотношениях церкви и общества убедили в его толерантности: если храм и священник способствую успокоению человека - это и хорошо. В размышлениях о Боге и о том, что лучшие научные умы мира - физики, генетики, медики, философы и даже лично Дарвин - склонялись и склоняются к убеждению о существовании Божественного начала, доктор физико-математических наук посчитал это результатом воспитания и привел примеры современных научных исследований, заключив, однако, что вера – выбор любого и каждого.

На вопрос о необходимости нового храма во Владивостоке при пустующих во время службы действующих, Виктор Горчаков ответил, что сооружение ведется на средства верующих и это их дело.

Лично мне показался неполным ответ председателя ЗС ПК о современной миграционной политике , о месте гастарбайтеров в жизни приморцев. Только в прошлом году в крае поставлено на миграционный учет 276 867 человек из них лишь 28 742 получили разрешение на работу – десятая часть приехавших. Как будут строиться отношения с иностранными трудовыми ресурсами при возрастающей неприязненности коренного населения к приезжим? Кто составит основное население Владивостока, скажем, через 10 лет, гость библиотеки упрекнул ведущую в некорректности вопроса и заметил, что отток населения практически прекратился, а иностранцы-специалисты вполне могут работать по основной специальности, пройдя соответствующую аттестацию.

Журналист Марина Лобода возразила из зала, приведя численность тех, кто покинул Приморский край.

Перед обсуждением вопроса о правомерности принятия «Закона подлецов», мой собеседник впервые оборвал меня. Ведущая, извинившись за «подлецов», поправилась и попросила аудиторию проголосовать – кто против закона. Оказалось – практически вся аудитория, исключая троих. Молодой человек из первого ряда высказал твердое убеждение, что страна сама должна заботиться о своих горемыках. Седая женщина справа прокричала, что мы разбазариваем народ, отдавая своих детей американцам. Виктор Горчаков признал «Закон Димы Яковлева» эмоциональным ответом на действия американцев…

В этом месте ведущая и увязла, вступив в затяжную и бесплодную полемику с гостем. А между тем, только в прошлом году из всех усыновленных в Приморье детей, почти половина обрела новые семьи среди иностранцев.

На вопрос о его этических принципах – способен ли Виктор Васильевич не пожать руку тому, кто её протянул, ответил с готовностью: способен. И не пренебрегает этим при необходимости, вспомнив некоторые эпизоды своей жизни.

Краевая библиотека, начиная проект «Личности», остановила свой выбор на персоне Виктора Горчакова не случайно: он на протяжении многих лет возглавляет Общественный Совет по развитию библиотек Приморского края и действительно, используя свой авторитет, влияние и многим помогает. Поэтому на вопрос о будущем библиотек и их месте в процессе компьютеризации, он ответил, если коротко, что библиотеки должны стать культурными и просветительскими центрами. Это и делает, в том числе и с его помощью, Горьковка.

Экспертная группа, посчитав к исходу разговора баллы собеседника, вынесла решение: он взял 786 баллов из тысячи возможных. В оценку входили такие качества личности, как искренность, откровенность, соответствие ответов поставленным вопросам и компетентность. Балл признан высоким. Группа экспертов обещала подвести итоги опроса аудитории. Предстоит сопоставить мнение экспертов и тех, кто посетил эту встречу.

О своей роли ведущей скажу так: я бы себе выставила "трояк". Коллега Сергей Кожин справедливо заметил, что разговор сильно смахивал на прямой радиоэфир со всеми его особенностями. Раскрылся ли мой собеседник как личность – мне кажется, раскрылся. Даже в том, как он при необходимости уходил от вопросов, проявляя ловкость опытного полемиста. В любом случае он лишний раз показал, что остается одним из немногих в Приморском крае политиков «с человеческим лицом». Ведь неслучайно за всю историю его политической, профессиональной и общественной деятельности ни одно СМИ не бросило в него камень. У меня такой цели тоже не было, как и не было желания загонять собеседника в угол.

Выводы при подготовке следующей встречи в Приморской краевой публичной библиотеке им. А. М. Горького сделаем, чтоб попытаться соответствовать дню сегодняшнему и дать большую возможность аудитории для дискуссии. А, может, и правда, лучше сидеть себе дома и почитывать книги из библиотеки.

Ах, да упустила: в разговоре о жизни Владивостока Виктор Горчаков высказал поддержку мэру города за его деятельность в сфере дорожного строительства".



Как сообщают организаторы, среди будущих участников ток-шоу «Личности» — митрополит Вениамин, глава города Игорь Пушкарев, директор Школы региональных проблем и международных отношений Владимир Кузнецов. По итогам будет определена «Личность 2013 года».



Юрий РОГОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.

