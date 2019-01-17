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От Сенегала до Сингапура: где на новогодних каникулах отдохнули приморцы

17 Января 2019, 13:35 | Приморье

Жители Приморского края, которые решили провести новогодние праздники за рубежом, выбрали самые разнообразные маршруты

Об этом свидетельствует анализ роуминговой активности, который провели специалисты компании «МегаФон». Отдыхающие не только звонили на родину, но и активно пользовались мобильным интернетом.

110 стран ближнего и дальнего зарубежья -  а это почти половина существующих сегодня государств – посетили на новогодних каникулах абоненты «МегаФона» в Приморском крае. Большинство из них предпочли всегда оставаться на связи, сохраняя все плюсы от пользования своим привычным номером телефона и при этом не тратить лишнего на услуги связи.

Наиболее популярным направлением у приморцев, как всегда, оказался Китай. К соседу, который дает возможность впечатлиться уникальной культурой, насладиться колоритной кухней и с пользой провести часы шопинга, отправились две трети абонентов «МегаФона» в Приморском крае, зарегистрированных в международном роуминге. Второе и третье место, со значительным отрывом от лидера, делят Южная Корея и Таиланд -  страны, в которых побывало практически одинаковое количество абонентов оператора. Также в топ-5 вошли Япония и Вьетнам.

Вообще, предпочтения приморцев относительно выбора маршрута на первые каникулы-2019 охватили весь мир: тут тебе и Монако с Марокко, и Гватемала с Гваделупой, и Норвегия с Намибией.

Смартфон, качественная связь и быстрый мобильный интернет – неизменные спутники современного человека. Поэтому неудивительно, что наряду с медицинской страховкой, билетами на поезд и самолет, бронью в гостинице связь является предметом первой необходимости.

«Качественный, «правильный» отдых современного человека предполагает наличие связи, – отмечает Артем Базыль, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон». – Да и как иначе: поделиться впечатлениями с оставшимися дома близкими, разместить пост или фото в социальных сетях – для большинства это сегодня неотъемлемые составляющие путешествий. А с опцией «Роуминг, гудбай» у наших абонентов есть возможность пользоваться за границей всеми привычными услугами - она позволяет не только совершать звонки, находясь за тысячи километров от дома, но и пользоваться мобильным интернетом, даже когда рядом нет точек Wi-Fi».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Мегафон  туризм  связь 



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