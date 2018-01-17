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Во Владивостоке крещенские купания для всех желающих организуют моряки ТОФ
Чин освящения воды проведет иерей Сергий
19 января в праздник Крещения Господня во Владивостоке на территории яхт-клуба «Семь футов» силами Спортивного комитета Тихоокеанского флота будут организованы традиционные Крещенские купания в ледяной купели в которых примут участие военнослужащие соединений и воинских частей флота, а также все желающие жители и гости города, сообщил газете "Золотой Рог" Николай Воскресенский, начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, капитан 2 ранга.
Чин освящения воды проведет помощник командующего Тихоокеанским флотом по работе с верующими военнослужащими иерей Сергий.
Для участников праздника тихоокеанцы приготовят горячий чай и баню на льду.
Правопорядок в период проведения Крещенских купаний будет обеспечиваться военной полицией Владивостокского гарнизона. К обеспечению праздничного мероприятия также привлекаются специалисты медицинской службы Тихоокеанского флота.
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