Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"РЖД" вернет деньги за неиспользованные электронные билеты на карточку
Пассажиры поездов дальнего следования теперь могут получить дополнительную информацию о деталях возврата денежных средств за неиспользованные электронные билеты, приобретенные на официальном сайте ОАО "РЖД".
Информация отображается в личном кабинете пользователя в случае оформления возврата денежных средств за неиспользованный билет.
После обработки банком операции возврата в личном кабинете пользователя сайта появляется вкладка "Детали возврата", в которой доступна следующая информация:
- 4 последние цифры банковской карты, на которую будет осуществлен возврат денежных средств;
- сумма возврата денежных средств;
- номер ARN (уникальный идентификатор транзакции в банковском эквайринге);
- дата обработки банком ВТБ (обеспечивает работу платежной технологии для сайта "Пассажирам" ОАО "РЖД") транзакций по возврату.
В случае, если денежные средства не поступили на карту плательщика в период до 30 суток после возврата, пассажиру необходимо обратиться в банк-эмитент (эмиссионный банк) карты, с которой осуществлялась оплата (4-е последние цифры номера карты указаны во вкладке "Детали возврата"). В претенциозном заявлении следует указать номер ARN, по которому банк сможет отследить, где в настоящее время находятся денежные средства. При оплате электронных билетов электронными деньгами пассажиру следует обратиться к оператору, осуществляющему поддержку электронного кошелька.
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте ОАО "РЖД".
Газета "Золотой Рог", Владивосток
Новости тематики
- Во Владивостоке крещенские купания для всех желающих организуют моряки ТОФ
- "РЖД" вернет деньги за неиспользованные электронные билеты на карточку
- Бизнес-гороскоп: Овнам не стоит уподобляться баранам
- Приморье встречает Рождество Христово
- "Этот праздник для всех нас – один из самых любимых и долгожданных"
- Гороскоп-2018: Собака серьезна, справедлива и искренна
- Новогодние подарки от радио "Шансон" в акции "Мешок Деда Мороза"
- Под Новый год поменяйте свой кошелек
- Собака пахнет реформами
- Бизнес-гороскоп: Всем лучше поменьше работать, а побольше готовиться к празднику
Новости раздела
- Во Владивостоке крещенские купания для всех желающих организуют моряки ТОФ
- "РЖД" вернет деньги за неиспользованные электронные билеты на карточку
- В Приморье более 12 тысяч человек часть своих новогодних каникул провели в казино
- Новые тарифы на услуги ЖКХ обожгут приморцев
- Япония подтвердила участие в парусной регате на ВЭФ-2018 в Приморье
- Фотолепопись "Посмотри на Владивосток" ввела новые номинации - "Азиатский акцент", "Учителя" и "Порт"
- Во Владивостоке МедиаМасленица превратилась в большой семейный фестиваль
- Жители Приморья за время новогодних каникул успели посетить более 100 стран
- Кого атакуют карточные мошенники
- В Приморье патрулируют территорию обитания амурского тигра с воздуха
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Олигархи выстраиваются в очередь, чтобы предать Президента
- Новые тарифы на услуги ЖКХ обожгут приморцев
- В Приморье ищут 230 новых специалистов на зарплату от 100 тыс. до 300 тысяч рублей
- Еще одна категория дальневосточников может претендовать на субсидируемые авиабилеты
- Долги одного из ключевых предприятий Приморья достигли астрономической суммы
- В Приморье в крабовое дело вложат 288,5 млн рублей
- В Хабаровском крае в 2018 году появятся новые государственные заказники
- Фармацевтическая промышленность в ДФО начнет развиваться с Приморья
- В 2018 году жителям Приморья компенсируют 133 млн рублей расходов по ипотеке
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики