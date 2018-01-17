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"РЖД" вернет деньги за неиспользованные электронные билеты на карточку

17 Января 2018, 12:04 | Приморье

Пассажиры поездов дальнего следования теперь могут получить дополнительную информацию о деталях возврата денежных средств за неиспользованные электронные билеты, приобретенные на официальном сайте ОАО "РЖД".

Информация отображается в личном кабинете пользователя в случае оформления возврата денежных средств за неиспользованный билет.

После обработки банком операции возврата в личном кабинете пользователя сайта появляется вкладка "Детали возврата", в которой доступна следующая информация:

  • 4 последние цифры банковской карты, на которую будет осуществлен возврат денежных средств;
  • сумма возврата денежных средств;
  • номер ARN (уникальный идентификатор транзакции в банковском эквайринге);
  • дата обработки банком ВТБ (обеспечивает работу платежной технологии для сайта "Пассажирам" ОАО "РЖД") транзакций по возврату.

В случае, если денежные средства не поступили на карту плательщика в период до 30 суток после возврата, пассажиру необходимо обратиться в банк-эмитент (эмиссионный банк) карты, с которой осуществлялась оплата (4-е последние цифры номера карты указаны во вкладке "Детали возврата"). В претенциозном заявлении следует указать номер ARN, по которому банк сможет отследить, где в настоящее время находятся денежные средства. При оплате электронных билетов электронными деньгами пассажиру следует обратиться к оператору, осуществляющему поддержку электронного кошелька.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте ОАО "РЖД".

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: сайт  владивосток  возврат  билет  ржд  поезд 



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