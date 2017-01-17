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Бизнес-гороскоп: Тельцы прожевали за праздники все деньги

17 Января 2017, 17:30 | Приморье

Гороскоп на неделю с 17 по 23 января

ОВЕН. Поступление крупных сумм на этой неделе не предвидится, а вот расходы могут возрасти. В среду и пятницу желательно избегать увеселительных мероприятий и сомнительных знакомых, иначе ваш кошелек может значительно похудеть.

ТЕЛЕЦ. Вероятны некоторые финансовые затруднения, деньги могут поступить совсем не в тот момент, когда вы этого ожидали. Вопросы с налогами и официальными бумагами могут вызвать определенные затруднения. В субботу будут удачны покупки и приобретения.

БЛИЗНЕЦЫ. Деловые партнеры вас не подведут. Звезды сулят вам прибыль и интересные творческие проекты. Сейчас удачное время для посещения распродаж, приобретения бытовой техники или автомобиля.

РАК. В сфере финансов установилось равновесие, но необходимо действовать достаточно осторожно, опираясь на хорошо знакомые и проверенные методы. В четверг не жалейте денег на собственный имидж.

ЛЕВ. На решение финансовых проблем вам в ближайшие дни понадобится много энергии. Вероятны непредвиденные расходы, старайтесь не влезать в кредиты. Новое руководство может оценить ваши идеи, наградив премией. В пятницу есть опасность потратить в магазинах слишком много.

ДЕВА. Учитывая интересы коллег по работе, не забывайте и о своих заслугах, иначе есть опасность остаться без премии. Работать за идею точно не стоит. Ваш труд должен быть адекватно оплачен.

ВЕСЫ. Ваша работоспособность и энергичность начинают приносить вам ощутимые результаты. Понедельник связан с улучшением материального положения. В среду не стоит соглашаться на рискованные финансовые предложения.

СКОРПИОН. Никаких денежных проблем не предвидится. У вас появится новый источник дохода, причем это будет престижная и хорошо оплачиваемая работа. Выполните просьбу начальника, и она станет ключом к продвижению по карьерной лестнице.

СТРЕЛЕЦ. Во вторник вероятны позитивные изменения на службе, которые будут связаны с улучшением финансового положения. В субботу не стоит проявлять излишнюю расточительность. Подарок близким купить можно, а вот себе – не стоит.

КОЗЕРОГ. Вас может потянуть на транжирство и расточительство, постарайтесь не поддаваться этому импульсу. Есть масса других способов вложить заработанные деньги с большей выгодой и значительно меньшими потерями. В среду проявите максимум деловой инициативы, а вот в пятницу лучше ничего не предпринимать.

ВОДОЛЕЙ. В понедельник деловое общение окажется перспективным и принесет весьма ощутимые результаты. Налаженные связи будут прочными и надежными. Время подумать о затратах на отдых. В четверг возможны удачные покупки как для себя любимого, так и для близких людей.

РЫБЫ. Ваш финансовый ресурс потихонечку начинает истощаться, а крупные денежные поступления появятся только в конце недели, поэтому лучше не разбрасываться деньгами. В четверг вы будете слишком рассеянны, так что важные деловые переговоры назначать не стоит.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: гороскоп  прогноз 



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