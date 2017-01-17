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"Национальный выбор" склоняется к Владивостоку
Интернет-голосование проходит в рамках проекта «Город России - национальный выбор», сообщает сайт администрации Приморского края. По состоянию 10 января Владивосток занимает первое место. Количество отданных ему голосов почти достигло шести тысяч, пишет Деловая г азета "Золотой Рог".
Проект «Город России - национальный выбор» реализуется в шестой раз. Ежегодно жители страны выбирают самый значимый и символичный город государства, обладающий неповторимым культурным богатством и уникальным историческим наследием. Отметим, что по итогам голосования 2016 года Владивосток стал четвертым в рейтинге, в 2015 году - одиннадцатым. Поддержать любимый город может каждый желающий. Голосование проходит на сайте город-россии.рф и продлится до 30 декабря 2017 года.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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