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В Приморье ученые-археологи исследуют загадки горной крепости Шуйлюфэн на "Земле леопарда"

17 Января 2017, 17:13 | Приморье

Средневековое городище стало первым обнаруженным в Приморье древним корейским памятником периода XIV-XIX веков, в очередной раз доказав уникальность территории нацпарка – не только природную, но и историко-культурную, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Археологические раскопки в Хасанском районе Приморья последние несколько десятилетий велись достаточно активно. Только в границах национального парка «Земля леопарда» и на прилегающих территориях зафиксировано 12 памятников истории разных периодов, начиная с эпохи каменного века (палеолита) и заканчивая ХХ веком. Обследование городища Шуйлюфэн, первые сведения о существовании которого датируются 1864 годом, проводилось Приморской археологической экспедицией Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН с целью уточнения его датировки, описания, сбора материалов и проведения других изысканий, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе ФГБУ «Земля леопарда».

Крепость Шуйлюфэн (в переводе с китайского «Пик водного потока») расположена в южной части «Земли леопарда», в 14 км к северу от поселка Хасан, непосредственно на линии росийско-китайской границы, разделяющей сооружение пополам. Площадь городища – 3,5 га, а ровные очертания старых крепостных стен длиною 727,5 м хорошо видны даже на снимках со спутника. По мнению специалистов, основание древней горной крепости датировано XV веком, то есть периодом государства Великий Чосон (название Кореи с 1392 до 1897 года). Это значит, что Шуйлюфэн – первый обнаруженный в Приморье памятник этого периода.

И хотя сегодня одна половина городища расположена на территории Китая, а вторая – России, строили его около 600 лет назад корейцы – для обороны захваченной ими территории от набегов чжурчжэней. Строители крепости создали хорошо продуманную оборонительную систему с искусственными рвами и валами, которые нечасто встречаются в средневековых памятниках Приморья. Высота возведенных из плоских камней стен в некоторых местах достигает 3 м. Северная сторона укрепления защищена высоким горным массивом, а с восточной открывается обзор на всю долину, что имело важное стратегическое значение.

По предположению ученых, крепость существовала довольно долгое время, и именно она связана с именем национального корейского героя Ли Сунсина, проходившего в этих местах военную службу. В жизнеописании флотоводца говорится, что в 1587 году он был направлен на заставу в 24 км от устья реки Туманной, в «один из самых отдаленных и сложных гарнизонов в районе постоянных набегов кочевников». Сам Ли Сунсин, который в современной Корее почитается как «священный герой» и «герой спасения отечества», знаменит своими победами над морским флотом Японии и тем, что сконструировал первые в мире броненосцы-кобуксоны – корабли-черепахи.

«Именно средневековых памятников в Хасанском районе не много, поэтому работа с таким городищем для нас – открытие, которое добавляет в историю Приморского края новую страницу, – подчеркнула Надежда Артемьева, заведующая отделом средневековой археологии ИИАЭ ДВО РАН, участник экспедиции. – Мы надеемся, что в дальнейшем исследовании городища проявится «археология без границ»: необычное расположение исторического памятника позволяет нам проводить совместные исследования с китайскими археологами, что может принести новые открытия».

«В национальном парке немало археологических объектов самых разных эпох, поэтому мы ведем разработку туристических маршрутов, посвященных не только флоре и фауне Приморья, но и древней истории этих мест, – отметила Валентина Пичугина, начальник отдела экологического просвещения ФГБУ «Земля леопарда». – Так, создание экотропы с элементами восточной культуры планируется в районе пещеры Богатая Фанза, расположенной неподалеку от одноименного древнего корейского поселения. Развитие познавательного туризма – одна из наших основных задач, и рассказы о таких интересных памятниках помогут нам донести до жителей и гостей Приморья информацию об истории этих мест и людей, которые во все времена соседствовали с ныне редчайшей крупной кошкой – дальневосточным леопардом».

Фото Александра Хитрова.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: раскопки  земля леопарда 



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