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Во Владивостоке ДВФУ приглашает на День открытых дверей

17 Января 2017, 15:20 | Приморье

Почувствовать себя студентами крупнейшего вуза Дальнего Востока России смогут школьники в День открытых дверей, который состоится в Дальневосточном федеральном университете 21 января. Будущим абитуриентам расскажут все о жизни и учебе в ДВФУ, помогут выбрать профессию и вооружиться полной информацией для успешного поступления, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

День открытых дверей начнется в 10:00 концертом творческих коллективов ДВФУ в студенческом центре (корпус А, 4 уровень). Первым шагом в выборе будущей профессии для старшеклассников станет посещение образовательной выставки всех Школ университета. Здесь преподаватели подробно расскажут обо всех образовательных программах, возможностях практики, стажировок и трудоустройства.

Сколько бюджетных мест выделено в 2017 году, какие выбрать предметы ЕГЭ, как повысить свои шансы на зачисление, когда подавать документы - ответы на эти и другие вопросы о предстоящем наборе школьники и их родители получат на встрече с представителями приемной комиссии вуза.

Для тех, кто уже определился с выбором, Школы готовят больше сотни увлекательных мастер-классов, лекций, тренингов и деловых игр. Важным этапом знакомства с ДВФУ станут экскурсии по жилым студенческим корпусам и научным центрам. Школьники побывают в лабораториях испытания материалов и подводной робототехники, центре археологических исследований, примут участие в съемках в Учебной телестудии и узнают, над чем сегодня трудятся ученые в лабораториях университета.

Юрий РОГОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: абитуриент  ДВФУ 



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