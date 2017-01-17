Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье кедр попал под раздачу
В Год экологии на Дальнем Востоке разрешили промышленные рубки в кедровых лесах
С введением новых Правил заготовки древесины снимается запрет на проведение промышленной заготовки древесины в кедровниках. WWF России обеспокоен этим фактом: после введения новых правил заготовки древесины, в лесном фонде Дальнего Востока из 2,6 млн гектаров кедровых лесов останутся под охраной чуть более 5% - 140 тысяч гектаров, рассказали Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Амурского филиала WWF России.
На Дальнем Востоке России произрастает более 2,6 млн гектаров кедровых лесов. И около 28% из них представлены лесами, возраст которых более двух столетий. Эти старовозрастные кедровники охранялись государством: последние четверть века в них действовал запрет на промышленную заготовку древесины. С введением, в начале Года экологии, новых Правил заготовки древесины, снимается запрет на проведение промышленной заготовки древесины в кедровниках.
«До 2017 года действовал запрет на рубки спелых и перестойных насаждений с долей кедра в составе 3-х и более единиц (единица в составе насаждения - это одна десятая от общего запаса древесины в этом древостое). В новых правилах заготовки это ограничение ослаблено, и рубка спелых и перестойных насаждений запрещена только в насаждениях с долей кедра в составе 5 и более единиц. Таким образом, беззащитными оказались более 80% старовозрастных кедровых лесов Дальнего Востока. В целом же, при введении в эксплуатацию насаждений с долей кедра 3-4 единицы, под охраной останутся лишь чуть более 5% - 140 тыс. га кедровников, в которых доля кедра составляет 5 единиц и более», - комментирует Дмитрий СЫЧИКОВ, руководитель отдела по устойчивому лесопользованию Амурского филиала WWF России.
Кедр корейский отличается от других древесных пород тем, что использование его древесины менее оправдано, чем косвенные блага, которые он предоставляет. Невозможно переоценить социальную и экологическую роль, которую играет кедр. Орех обеспечивает кормовую базу диких животных, а заготовка кедрового ореха - немалую долю дохода в урожайные годы для жителей таежных поселений. Именно поэтому кедровники на Дальнем Востоке охраняются государством уже более 60 лет, то есть практически всю историю промышленного освоения лесов региона.
С 2010 года сосна корейская (корейский кедр) включена в Перечень видов деревьев, заготовка древесины которых не допускается. Поэтому древесина самого кедра не заготавливается, однако, при разработке лесосеки, если возникает необходимость, он может быть срублен и оставлен на месте рубки.
«В кедровых насаждениях, как правило, присутствуют такие породы, как дуб монгольский и ясень манчжурский, которые пользуются колоссальным спросом в соседнем Китае, и этот спрос каждый год только растет вместе с ценой. Ослабление охранного статуса кедровых лесов, несомненно, даст мощный толчок к их промышленному освоению. И если в насаждениях с долей кедра менее 3-х единиц вполне возможно вести заготовку, избегая непосредственно рубок кедра, то в насаждениях с 3-4 единицами кедра в составе он неизбежно будет рубиться в процессе разработки лесосек. Кроме этого, заготовка древесины всегда сопряжена с механическими повреждениями части древостоя. Следует полагать, что значительная часть кедрово-широколиственных лесов неизбежно будет срублена и потеряет свой высокий уровень биоразнообразия», - говорит Дмитрий Сычиков.
Резкое усиление рубок в кедровых лесах неизбежно приведет к росту социальной напряженности. Ослабление охранного статуса кедровых насаждений негативно скажется на кормовой базе диких животных и, следственно, амурского тигра.
WWF России считает, что необходимо отменить пункт правил, разрешающий заготовку в насаждениях с долей кедра 3-4 единицы, и вернуть прошлую редакцию, запрещающую рубку спелых и перестойных насаждений.
Евгений СИДОРОВ.
Новости тематики
- В Приморье кедр попал под раздачу
- В Приморье борются за жизнь тигренка, раненного в Пожарском районе
- За информацию о преступниках, ранивших тигренка в Приморье, назначена награда в 150 тыс. рублей
- В Год экологии власти разрешили промышленные рубки в кедровых лесах Дальнего Востока
- В Приморском крае экологический туризм станет трендом 2017 года
- В Приморье обитателям "Земли леопарда" вернут утерянный лес
- В Приморье впервые представлена фотовыставка из архивов Лазовского заповедника
- Год особо охраняемых природных территорий стартует в бассейне Амура 11 января
- За передвижениями тигров Упорный и Артем ведется наблюдение в Приморье и Хабаровском крае
- В Приморье у берегов Лазовского заповедника наблюдаются массовые лежбища ларг
Новости раздела
- "Национальный выбор" склоняется к Владивостоку
- Бизнес-гороскоп: Тельцы прожевали за праздники все деньги
- Во Владивостоке власти отменили главную крещенскую купель на Спортивной набережной
- В Приморье ученые-археологи исследуют загадки горной крепости Шуйлюфэн на "Земле леопарда"
- Во Владивостоке ДВФУ приглашает на День открытых дверей
- В Приморье кедр попал под раздачу
- В Приморье борются за жизнь тигренка, раненного в Пожарском районе
- Приморские пожарные спасли на пожаре двух женщин и ребёнка
- За информацию о преступниках, ранивших тигренка в Приморье, назначена награда в 150 тыс. рублей
- Приморцы привыкают подавать заявление в ЗАГС через интернет
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Мэр Игорь Пушкарев дошел до Европейского суда
- Привлекательный участок под застройку во Владивостоке все дешевеет и дешевеет
- Маньяк, задержанный во Владивостоке, признался еще в 59 убийствах
- В Приморье растаможить импортный автомобиль без "Эры-ГЛОНАСС" можно, передвигаться на нем - нет
- На Дальнем Востоке произошло жуткое ДТП с участием скорой
- На Владивостокскую агломерацию подали иск в Верховный суд
- В Приморье работница ювелирного магазина предстанет перед судом за присвоение имущества
- Во Владивостоке по факту исчезновения мужчины возбуждено уголовное дело
- В налоговую придется "стучать" на самого себя
- Бюджетников переведут на карту "Мир" в приказном порядке
Твари конченные, добраться бы до них. Спросить, где будут жить наши внуки.