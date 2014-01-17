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В течении 2014 года землю выдадут всем приморским многодетным семьям
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский сегодня, 17 января, провел рабочее совещание по реализации земельных законов в регионе.
Об итогах деятельности рабочей группы по выделению земли многодетным доложил председатель рабочей группы, первый вице-губернатор края Александр Костенко.
«Мы поработали со всеми главами территорий края. Результатом работы стал сформированный график предоставления земли многодетным в Приморье. В течение этого года все муниципалитеты смогут обеспечить очередников, включенных в реестр до 1 января 2014 года», - сообщил Александр Костенко.
Председатель рабочей группы подчеркнул, не все территории края готовы справиться с реализацией закона самостоятельно, некоторым будет оказана помощь. Но все муниципалитеты готовы обеспечить землей многодетные семьи, а также приступить к выделению участков для молодых семей и семей с двумя детьми.
Готовность выделить в 2014 году 1546 участков для многодетных и закрыть очередь подтвердил и Владивосток, где проблема стоит особенно остро. Здесь для полного обеспечения землей многодетных семей достаточно 300 га. В муниципальной собственности у города находится 900 га. Вместе с тем, у Владивостока есть возможность формировать участки из 17 тысяч га неразграниченных земель.
По мнению Губернатора Владимира Миклушевского, в этом году необходимо не только закрыть очередь среди многодетных семей, но и сформировать задел на будущее.
«Очередь будет расти и у нас должно быть понимание развития малоэтажного строительства в крае», - заявил глава региона.
По его мнению, каждый муниципалитет на свой карте должен нанести районы, предназначенные для малоэтажного строительства.
«Нанести будущие микрорайоны на свои карты должны все муниципалитеты и разработать подробный план реализации. Люди должны видеть, как ведется работа», - подчеркнул Владимир Миклушевский.
Александр Костенко добавил, что для обеспечения землей приморцев в ряде территорий края вносятся изменения в генеральный план.
По мнению главы региона делать эту нужно активнее.
«Земли в Приморье достаточно, если у муниципалитов есть потребность менять генплан, пусть меняют. Это их полномочия, только процесс этот длительный и делать это нужно уже сейчас», - заявил глава региона.
Владимир Миклушевский поставил задачу в ближайшее время сформировать план развития новых микрорайонов малоэтажной застройки и показать его приморцам.
«Я хочу понимать, где будут новые микрорайоны и показать их людям», - подчеркнул Губернатор Приморья.
Напомним, комиссия по мониторингу реализации закона о предоставлении земельных участков многодетным семьям создана по поручению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского. Комиссия проверит, как муниципалитеты Приморья исполняют свои полномочия по обеспечению землей многодетных семей. И готовы ли они к реализации краевого закона, который вступит в силу с января 2014 года.
«Мне поступают жалобы, которые касаются реализации федерального закона. Я буду вмешиваться в этот процесс. Безусловно, мы будем помогать муниципалитетам с подводом инженерных коммуникаций, но и будем жестко требовать. И прокуратура нам в этом поможет. Законы должны исполняется», - заявил Владимир Миклушевский.
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