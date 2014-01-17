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Приморцы смогут тратить материнский капитал на ремонт жилья и лечение родителей
В Приморье расширен перечень направлений, по которым можно использовать средства регионального материнского капитала.
Раньше в полном объеме либо по частям деньги можно было использовать по нескольким направлениям. Это улучшение жилищных условий посредством оплаты договора купли-продажи жилого помещения, в том числе с помощью ипотечного кредитования; оплата обучения, медицинских услуг для детей.
Теперь в перечень добавились возможности по оплате ремонта жилого помещения. Также средства регионального маткапитала можно использовать для лечения родителей. Об этом сообщила директор департамента труда и социального развития Приморского края Лилия Лаврентьева вчера, 16 января, в ходе онлайн-конференции, прошедшей на сайте primorsky.ru.
Напомним, с 1 января 2014 года размер регионального материнского (семейного) капитала в Приморье составляет 125 тысяч рублей. В 2015 году его размер, по решению Губернатора края Владимира Миклушевского увеличится до 150 тысяч рублей. Начиная с 1 января 2016 года размер регионального материнского капитала будет ежегодно индексироваться.
в ФАС материалы на эту тему.
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