www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.27 р. 100 JPY: 61.22 р.
EUR: 79.02 р. 10 CNY: 99.91 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Приморцы смогут тратить материнский капитал на ремонт жилья и лечение родителей

17 Января 2014, 15:48 | Приморье

В Приморье расширен перечень направлений, по которым можно использовать средства регионального материнского капитала.

Раньше в полном объеме либо по частям деньги можно было использовать по нескольким направлениям. Это улучшение жилищных условий посредством оплаты договора купли-продажи жилого помещения, в том числе с помощью ипотечного кредитования; оплата обучения, медицинских услуг для детей.

Теперь в перечень добавились возможности по оплате ремонта жилого помещения. Также средства регионального маткапитала можно использовать для лечения родителей. Об этом сообщила директор департамента труда и социального развития Приморского края Лилия Лаврентьева вчера, 16 января, в ходе онлайн-конференции, прошедшей на сайте primorsky.ru.

Напомним, с 1 января 2014 года размер регионального  материнского (семейного) капитала в Приморье составляет 125 тысяч рублей. В 2015 году его размер, по решению Губернатора края Владимира Миклушевского увеличится до 150 тысяч рублей. Начиная с 1 января 2016 года размер регионального материнского капитала будет ежегодно индексироваться.

в ФАС материалы на эту тему.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

 

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: материнский капитал 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru