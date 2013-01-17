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В Приморском крае повышение платежей за услуги ЖКХ не ожидается
Департаментом по тарифам Приморского края в первом полугодии 2013 года тарифы на услуги организаций коммунального комплекса сохранены на уровне 2012 года.
Учитывая, что при неизменных тарифах сохранены и нормативы потребления коммунальных услуг, платежи населения за электроэнергию, отопление, водоснабжение и водоотведение с 1 января не увеличились, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Как сообщили в департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам, исключение составляют случаи, когда увеличился фактический объем потребляемого ресурса, определенный по приборам учета. Также исключение составляет размер платы за услуги по содержанию и ремонту жилого помещения, где решение об изменении уровня платежей принимается на общем собрании собственников многоквартирного дома.
Специалисты департамента будут вести постоянный мониторинг ситуации, чтобы не допустить необоснованного роста платежей населения за жилищно-коммунальные услуги.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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