В Приморье иностранные работники не носят каски и не имеют отпусков

ВЛАДИВОСТОК, 17 января, ZRPRESS. Труд иностранных работников в Приморье находится на контроле Государственной инспекции труда.

В декабре 2011 года госинспекторами труда проверены шесть организаций, использующих труд иностранных работников

Сумма наложенных административных штрафов за несоблюдение трудового законодательства работодателями края в отношении иностранных работников в декабре 2011 года составила 12500 рублей.

По информации Территориального органа ФМС в Приморском крае, на 30 декабря 2011 года выдано разрешений для трудоустройство 34419 граждан из дальнего зарубежья (визовый режим).

На 30 декабря 2011 года выдано разрешений на трудоустройство 14189 иностранных работников из СНГ, а в ФМС от работодателей получено уведомлений о трудоустройстве 12287 граждан СНГ.

В Государственную инспекцию труда в Приморском крае на 30 декабря 2011 года поступили сведения о заключении 12365 трудовых договоров с иностранными гражданами (визовый режим) от 244 работодателей края.

В числе характерных нарушений, допускаемых работодателями края, по прежнему лидируют позиции в части оплаты труда, а именно, в ходе проведения проверок в ряде организаций выявлены факты не выплаты окончательного расчета в последний рабочий день уволенным работникам, в нарушение ст.127 ТК РФ при увольнении иностранных работников не выплачивается компенсация за неиспользованные отпуска и т.д.

Кроме этого еще одним из характерных правонарушений, установленных госинспекторами на проверенных предприятиях является нарушение ч.2 ст.57 ТК РФ – в трудовых договорах иностранных работников не установлено предоставление ежегодных оплачиваемых отпусков и дополнительных оплачиваемых отпусков за работу в Южных районах Дальнего Востока. Данное нарушение выявлено в ООО «Юе Цзинь» (г.Уссурийск), ООО «Юе Цзинь Плюс», ООО «ФйБиЭль-инжиниринг» (г.Самара).

В ряде организаций выявлено нарушение ч.2 ст.57 ТК РФ и ч.6 ст.136 ТК РФ в трудовых договорах с иностранными работниками не установлены дни выплаты заработной платы, указанное нарушение выявлено госинспектором труда в ходе проверки в ООО «ФйБиЭль-инжиниринг» (г.Самара), ДВ филиал ООО «ИнтерСтрой-М».

Грубые нарушения в области охраны труда и техники безопасности выявлены в ходе при проведении проверки соблюдения трудового законодательства в ООО ИСК «Аркада», занятой на строительстве объектов Саммита АТЭС, а именно:

- в нарушение ст. 212 ТК РФ и требований ГОСТ 12.2.003-91 «Оборудование производственное» на циркулярном станке для распилки листов опалубки, диск пилы не имеет защитное ограждение, а работник не применяет защитные очки, которые имеются в наличии;

- в нарушение ст.212 ТК РФ у арматурщиков и бетонщиков из Южной Кореи в момент проведения проверки не были одеты строительные каски (при их наличии);

- в нарушение п.4.10 СНиП 12-03-2001 работники, ведущие монтаж опалубки и арматуры, не пристегивали предохранительные пояса и т.д.

Перечисленные нарушения, допускаемые в том числе из-за халатного отношения к соблюдению требований безопасности самих работников, повышают риск получения травмы, несчастного случая на производстве.

Всего в декабре 2011 года в ходе проведения проверок соблюдения трудового законодательства выявлено 21 нарушение, допущенное работодателями проверенных организаций в отношении иностранных работников.

С целью устранения выявленных правонарушений госинспекторами труда выданы предписания, исполнение которых поставлено на контроль, виновные должностные лица привлечены к административной ответственности, сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда.