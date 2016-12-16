Религиозным экстремизмом в Приморье и не пахнет

Религиозного экстремизма в Приморье нет. Такое заявление прозвучало на семинаре для журналистов, которое прошло в администрации Приморского края, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

«Приморье отличается стабильными и ровными межконфессиональными отношениями. В крае нет религиозных конфликтов, и эта наша традиционная черта. Дело в том, что Приморский край с самых первых годов освоения заселялся разными народами Российской империи, которые проявляли веротерпимость друг к другу», – считает доктор исторических наук, доцент кафедры Отечественной истории и архивоведения ДВФУ Марина СЕРДЮК.

Всего в Приморском крае зарегистрировано 324 религиозные организации, но по словам специалистов это только верхушка айсберга. Точное количество верующих не фиксируется, но большинство религиозных людей на территории Приморского края относится к нескольким общинам: это православные христиане, протестантские христиане и сформировавшаяся за последние годы группа мусульман.

Стоит отметить, что 35% населения Приморского края считают себя атеистами, а это число больше чем представителей любой религиозной общины края.

На семинаре журналистам напомнили о проведенных проектах СМИ в сфере профилактики экстремизма и терроризма в Приморье в 2016 году.

Иван КРЫШАН, Газета «Золотой Рог», Владивосток.