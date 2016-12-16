Приморца осудили за то, что он "пригрел" гастарбайтера

Суд назначил ему за содеянное штраф в размере 50 тыс. рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе приморской прокуратуры.

В г. Находке мировой суд вынес приговор гр-ну П., который осужден за совершение преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ, фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации.

В судебном заседании установлено, что фигурант подал в отдел миграционной службы документы, необходимые для постановки на учет по месту жительства в своей квартире в г. Находке гражданина республики Таджикистан.

Между тем, указанные документы содержали заведомо ложные сведения о его намерении организовать проживание иностранца по указанному адресу, поскольку фигурант не намеревался предоставлять свою квартиру для фактического проживания в ней иного лица.

Такими незаконными действиями органы контроля, в том числе миграционная служба, были лишены возможности осуществлять контроль за соблюдением иностранным гражданином миграционного учета и его передвижением на территории Российской Федерации.

Алексей РОГОЖИН, Газета «Золотой Рог», Владивосток.