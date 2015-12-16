76 катков во Владивостоке готовы к ледовому сезону

Во Владивостоке нынешней зимой будут работать в общей сложности 76 больших и маленьких катков - возле школ и на придомовых территориях, а также на стадионах «Строитель» и «Авангард», пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Катки и хоккейные коробки традиционно работают бесплатно и до поздней ночи, все спортивные сооружения освещены. Дозаливка планируется каждые 3-7 дней.

Свободным будет и вход на стадион «Строитель», причем здесь лед будут заливать ежедневно. Все ледовое поле будет поделено на большой каток, хоккейную коробку и каток для малышей. На территории стадиона будут открыты раздевалка, туалет, пункт заточки и проката коньков.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.